gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 17 Aralık altın yorum

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"2022’de altın fiyatlamaları bıçak sırtı gidecek"

17.12.2021 - 10:59 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 982 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1808 dolar seviyesinde bulunuyor. Stratejist Yeliz Karabulut, altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Önümüzdeki sene altın fiyatlamaları çok bıçak sırtı gidecek diyebiliriz" dedi.

Şenay Zeren

Haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı 1800 doların üzerini görürken; gram altın fiyatı tarihi rekor seviyesini 984 lira seviyesine taşıdı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 905 lira seviyesini görürken; dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürüyor. Altının gram fiyatı, saat 13.29 itibarıyla yüzde 8,41 oranında yükselişle 982,65 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1571 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 464 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 902 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 912 lira seviyeden başlamıştı.

Stratejist Yeliz Karabulut, 2022 yılında altın fiyatlarını etkileyecek olası önemli gelişmelerle ilgili olarak, “Fed enflasyonda kalıcılık konusunda tedirginliği artar faizleri nasıl pandemi başladığında aniden indirdiyse aynı şekilde arttırırsa, ben bu konunun oldukça makul bir senaryo olduğunu düşünüyorum, bu da altın fiyatlarında çöküşe neden olabilir. Diğer yandan jeopolitik riskler ve Çin emlak sektöründeki riskleri de kafamızın bir yerine not edilmesi gereken başlıklardır” şeklinde değerlendirdi.

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ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz çarşamba günü açıklanan Fed’in toplantı sonucundan verdiği mesajlarda, varlık alımında azaltımı ikiye katlanarak 30 milyar dolara yükselttiği ve 2022 yılı için üç faiz artışı, 2023 için de üç faiz artışı, 2024 yılı için ise 2 artış beklentisi öne çıktı. Fed'in izleyeceği bu para politikasının küresel piyasalarda doları güçlendirmesi, ters korelasyon etkisiyle de ons altın fiyatlarını baskılaması tahmininde bulunuluyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1809 dolar seviyesini; en düşük ise 1797 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında yükselişle 1808 dolardan işlem gördü.

2022’DE ALTIN FİYATLAMALARI BIÇAK SIRTI GİDECEK
Yeliz Karabulut - Stratejist

Altın onsta bir süredir bir sıkışmanın olduğunun görüyoruz. Bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını karşıladık; Fed varlık alımlarının azaltılma hızını enflasyondaki kalıcılık beklentilerinin etkisiyle arttırırken, diğer yandan faiz artırım beklentilerinin zamanlama olarak mayıs ayına çekilmesine ve 2022 yılında ikiden ziyade üç faiz artırım yapılacağı beklentisine neden olmuştur. Benim beklentim önümüzdeki sene ilk çeyrekte faiz arttırılmasını ve üç faiz artırımı yapılması yönünde…

Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında ise, enflasyona yönelik bir tedirginliği olduğunu hissettim. Bu tedirginliğe rağmen, faiz artırımına o kadar çabuk gitmeyeceği yönündeki açıklaması, ons altında alımlara neden oldu. Altın onsta 1800 seviyesi kritik eşik bu seviyenin üzerinde 1830 ve 1870 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir.

Burada altın fiyatlarını yukarıda tutan diğer etkenler de, ABD Rusya ve Ukrayna çekişmesi ve diğer yandan Çin’in emlak sektöründeki sorunlar gösterilebilir. Önümüzdeki sene altın fiyatlamaları çok bıçak sırtı gidecek diyebiliriz. Eğer Fed enflasyonda kalıcılık konusunda tedirginliği artar faizleri nasıl pandemi başladığında aniden indirdiyse aynı şekilde arttırırsa, ben bu konunun oldukça makul bir senaryo olduğunu düşünüyorum, bu da altın fiyatlarında çöküşe neden olabilir. Diğer yandan jeopolitik riskler ve Çin emlak sektöründeki riskleri de kafamızın bir yerine not edilmesi gereken başlıklardır.

Eğer Fed faiz konusunda hızlı hareket etmeye karar verirse ki ben bunu bekliyorum, 1760 seviyesinin altında 1500 seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sene doların yılı olmasını bekliyorum. Yıl başından bu yana yaptığım bütün analizlerde dolar endeksinin 97 seviyesine kadar artacağı analizini verdim, bu beklentimi korumakla birlikte 100 seviyesinin üzerinin de görülebileceğini düşünüyorum.

Gram altına ise daha çok TL tarafından yaşan şokların etkisiyle yükseldiğini görüyoruz, bunun ben bir süre daha devam etmesini beklerim. 


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