Altın yorum 1 Temmuz: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatlarında da buna bağlı olarak kayıplar yaşanıyor. Majör merkez bankalarının sıkı para politikasına yönelik adımları altın fiyatlarını baskılarken, küresel enflasyonist risk ve resesyon ihtimali ise destekliyor. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, 5 işlem günü üst üste aralıksız düşüşünü sürdürürken; bugün içerisinde 1792 dolara kadar gerileyerek, 16 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistlerin çoğunluğu ise, yılın ikinci yarısında ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceği görüşünde birleşiyor.

ABD tarafından gelen olumsuz ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında daha hızlı sıkılaşabileceği ihtimalini kuvvetlendirirken; bu durum ons altın fiyatlarına olumsuz yansıyor. Diğer taraftan Fed’in yükselen enflasyonun önüne geçebilmek için yaptığı faiz artırımlarının, ekonomiyi yavaşlatarak resesyon riskini artırabileceğine dair piyasa beklentisi yükseliyor. Bu beklenti altın fiyatlarını desteklerken, küresel piyasalarda risk iştahını düşürüyor.

ABD haziran ayı enflasyonu 13 Temmuz tarihinde; Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı ise 26-27 Temmuz’da yapılacak. Fed’in temmuz toplantısında politika faizinde 75 baz puan artırıma gitmesi bekleniyor. Ayrıca faiz kararı sonrasında yapılacak basın toplantısında, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ileriki dönemlerle ilgili açıklayacağı projeksiyonlar kritik önemde olacak.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Fed’in faiz arıtımına gitmesi ve faiz artırımda hızlanabileceğine dair beklentiler ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksini güçlendirirken ve ABD tahvil faizlerini yükseltiyor; diğer taraftan altın, gümüş gibi değerli metalleri baskılıyor. Ancak piyasalardaki risk iştahının azalması ve yatırımcıların doğan likidite ihtiyacını karşılamasıyla beraber, bugünlere özel hareketler yaşanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,9410 seviyesine kadar gerilerken; ons altın fiyatları da gerileyerek 1,5 ayın dibini gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatları 1792 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesini görürken; haftanın son işlem gününde en yüksek 1807 dolara tırmandı. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,69 oranında düşüşle 1795 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken, gün içerisinde en yüksek 971,27 lirayı, en düşük 963,11 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:08 itibarıyla yüzde 0,35 oranında düşüşle 966,47 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1590 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 542 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 971 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 964 lira seviyeden başladı.

BU GELİŞMELER ONS ALTINI YUKARI YÖNDE ETKİLEYEBİLİR

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Küresel bazda yüksek enflasyon beklentilerine ek olarak resesyon endişelerinin de arttığı bir süreçteyiz. Özellikle ABD tarafından gelen neredeyse her verinin zayıf açıklanması resesyon endişelerini artırıyor. İlk çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralan ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte de daralması bekleniyor. Sadece ABD değil, Avrupa (özellikle Almanya) tarafında da ekonomik aktiviteler ivme kaybediyor.

Tüm bu gelişmeler küresel bazda risk iştahını düşürüyor. Bu kapsamda riskli varlıkların genel resimde baskı altında kaldığını görmekteyiz. Buna paralel olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de düşüşler söz konusu. Yaklaşık iki hafta önce yüzde 3.50 seviyesinde seyreden faizler bu hafta yüzde 2.95’e kadar geriledi. Faizlerde bu tarz bir düşüş beklentim olduğunu sosyal medya üzerinden paylaşmıştım. Fakat faizler düşerken ons altın ve Japon Yeni gibi enstrümanlarda beklediğim değer kazanımları gelmedi. Enflasyon, resesyon ve düşen faizin ons altın tarafını yukarı yönde etkilemesini bekliyorum. Kısa vadede olabilecek düşüşlerin orta-uzun vade için alım fırsatı vermesi beklenebilir.

Teknik olarak 1780-1760 dolar bandı burada kritik bölge olarak izlenmelidir.

GRAM ALTINDA ANA KATALİZÖR ONS ALTIN

Gram altın tarafında ise, 1030 civarından 950’ye doğru bir düşüş yaşadık. Tabii bu düşüşte dolar kurunda ki düşüşler ana etken oldu oldu. Kur tarafının bir süre yatay seyredeceğini düşünüyorum. Burada ons altın hareketleri daha belirleyici olacaktır.

Gram altın özelinde de ana yönün yukarı olduğunu ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Burada da 950-935 TL bandı önemli destek bölgesi olarak izlenebilir.

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