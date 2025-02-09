Hafta sonu altın fiyatları 9 Şubat 2025 Pazar günü yatırımcıların takip ettiği konulardan birisi oldu. Şubat ayının ilk haftasını rekorla kapatan altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporu sonrasında 6 haftadır yükseliş grafiği sergileyen altın fiyatları haftayı rekor kırarak kapattı. Bilindiği üzere gram/TL altının bileşenleri, dış piyasalardaki ons fiyatı ve iç piyasalardaki dolar/TL kurundan oluşmaktadır. Peki, Gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları 9 Şubat 2025!