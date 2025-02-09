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Hafta sonu altın fiyatları 9 Şubat 2025 - Canlı (Güncel) || Gram altın ve ONS altında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar, kaç TL?

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#Gram Altın#Çeyrek Altın#Altın Fiyatları 9 Şubat 2025
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 11:38

Altın fiyatları sürekli olarak değişiyor. 9 Şubat altın fiyatları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın ne kadar oldu? sorusu da bu sebeple sorgulanıyor. Altın global olaylara ve piyasalardaki dalgalanmaya göre şekilleniyor. Birçok yatırım aracına kıyasla özellikle Türkiye'de altın güvenli liman olarak biliniyor ve yaygın bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması, ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporu sonrasında 6 haftadır yükseliş grafiği sergileyen altın fiyatları haftayı rekor kırarak kapattı. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 9 Şubat 2025!