Altın fiyatları 29 Ocak Çarşamba yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 3 bin 175 lira çeyrek altın ise 5 bin 215 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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