FED KARARI ÖNCESİ FİYATLARDA HAREKETLİLİK
ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif politikası nedeniyle Fed'in faizi sabit tutması bekleniyor. Trump, gümrük tarifeleri, Grönland'ı istemesi, Kanada ve Meksika ile sorun yaşayabilme potansiyeli, çeşitli jeopolitik talepleri gibi birçok unsur Fed'in önünde korkulu rüya olarak duruyor.
Altın fiyatları da bu gelişmelerin etkisinde hareket etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın bu hafta temkinli davranıyor.
Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla önlerini daha rahat görebilecek.