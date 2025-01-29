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ALTIN FİYATLARI SON DURUM 29 OCAK CANLI || Fed faiz kararı öncesi hareketlilik! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 

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#Altın#Fiyat#Gram
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 08:36

Altın fiyatları 29 Ocak Çarşamba yani bugün özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın fiyatları 3 bin 175 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 215 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 29 Ocak alış - satış tablosu...