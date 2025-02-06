ALTIN FİYATLARI SON DURUM 6 ŞUBAT CANLI || Rekor sonrası durağan seyir! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 6 Şubat Perşembe yani bugün özellikle fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hızlı seyirle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 3 bin 313 lira çeyrek altın ise 5 bin 459 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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