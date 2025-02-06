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ALTIN FİYATLARI SON DURUM 6 ŞUBAT CANLI || Rekor sonrası durağan seyir! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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#Altın#Fiyat#Gram
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 08:33

Altın fiyatları 6 Şubat Perşembe yani bugün, özellikle geçtiğimiz gün kırılan rekorun ardından en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Fiyatlarda yaşanan durağan seyirle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 313 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 459 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 6 Şubat Salı alış - satış tablosu...