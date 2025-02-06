ALTIN FİYATLARI SON DURUM 6 ŞUBAT CANLI || Rekor sonrası durağan seyir! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SONRASI ALTINDA HAREKETLİLİK
ABD'de Donald Trump'ın hükümeti görevine hızlı başladı ve dünyadaki olağan birçok durum değişti. ABD ticaret savaşlarını yeniden başlatırken birçok ülkeye ilişkin de planlamalar ortaya koydu.
İsrail'in haksız saldırılarına direnen Gazze halkı için Trump açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkına yönelik tahliye fikrini ortaya attı. Genel anlamda diğer ülkeler tarafından kabul edilmeden fikrin yönetiminin nasıl olacağı bilinmiyor.
Altın fiyatları da bu kapsamda yükselişini sürdürüyor. Riskten beslenen altın tarihi rekorlar kırıyor.