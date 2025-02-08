ALTIN FİYATLARI BUGÜN CANLI 8 ŞUBAT 2025 SON DURUM || Gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son durum hafta sonunun ilk gününde gündemde yer alıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında tarım dışı istihdam 143 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 169 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışı 2024 yılı Kasım ayı için ayı için 212 binden 261 bine, Aralık ayı için 256 binden 307 bine revize edildi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4 seviyesine indi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi. Peki, gram altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri