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ALTIN FİYATLARI BUGÜN CANLI 8 ŞUBAT 2025 SON DURUM || Gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

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#Altın Fiyatları#Gram Altın#Yarım Altın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:41

Şubat ayının ilk haftasını rekorla kapatan altın fiyatları son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması, ABD'de dün açıklanan istihdam raporu sonrasında 6 haftadır yükseliş grafiği sergileyen altın fiyatları haftayı rekor kırarak kapattı. Peki, gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları bugün canlı takip sayfası ve altın fiyatları 8 Şubat 2025 Cumartesi