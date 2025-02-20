ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT BUGÜN SON DURUM: Rekor sınırına yükseliş sürüyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

REKOR SEVİYESİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!
Altın yatırımcıları rekorlar serisine alıştı. Hemen her gün altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün de altın rekorun kıyısında işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın tarafında güçlü kalıcı yükselişler görülmeye başlandı. Uzmanlar düzeltme beklediklerini açıklasalar da altın kısa vadedeki kazançlarının tamamını silmesi için yüzde 15 civarında düşüş gerçekleştirmesi gerekiyor.
ABD'nin ticaret savaşlarını başlatması, faiz tarafında stabil duruş sergileme beklentisi, ABD Başkanı Trump'ın jeopolitik söylemleri altın tarafında yükselişi getiriyor.