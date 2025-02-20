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ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT BUGÜN SON DURUM: Rekor sınırına yükseliş sürüyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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#Altın#Fiyat#Gram
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 08:10

Altın fiyatları 20 Şubat Perşembe yani bugün de özellikle ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. ABD Başkanı Trump'ın jeopolitik söylemleri altın tarafında yükselişi getiriyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 433 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 819 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 20 Şubat Perşembe alış - satış tablosu...