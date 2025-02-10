ALTIN FİYATLARI 10 ŞUBAT SON DAKİKA: İbre yeni rekoru zorluyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 10 Şubat Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 3 bin 332 lira çeyrek altın ise 5 bin 533 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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