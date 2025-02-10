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ALTIN FİYATLARI 10 ŞUBAT SON DAKİKA: İbre yeni rekoru zorluyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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#Altın#Fiyat#Gram
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:41

Altın fiyatları 10 Şubat Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Geçtiğimiz haftaki rekor yükselişler sonrası yeni haftanın ilk gününde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik yeni rekor ihtimalini gündeme getirdi. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 332 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 533 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 10 Şubat Salı alış - satış tablosu...