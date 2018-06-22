KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası

Ticari alacak sigortası ürünü sunulacak KOBİ'ler seçimi Hazine Müsteşarlığı'nca yapılacak.

Ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİ'lerin seçimine ilişkin kriterler Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, seçimde KOSGEB'in görüşü dikkate alınacak.

Reuters'in haberine göre: Kararla, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta ve reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev alanı içinde sağlaması gereken tutarın altında kalması halinde, eksik kısmın uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından karşılanması da hüküm altına alındı.