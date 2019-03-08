"Kentsel haritaları"nı KOSGEB desteğiyle işe dönüştürdü

KOSGEB'in 50 bin lirası geri ödemesiz 150 bin lirayı bulan "Girişimcilik Destek Programı", birçok girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin lirası geri ödemesiz, 100 bin lirası geri ödemeli toplam 150 bin lirayı bulan "Girişimcilik Destekleme Programı" birçok girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesine imkan veriyor.

Peyzaj Mimarı Ece Şenses de küçükken kurmayı hedeflediği firmasını KOSGEB desteğiyle açtı ve kentsel haritalarıyla ziyaretçilerin gezilerini kolaylaştırdı.

KOSGEB, "Girişimcilik Destekleme Programı" ile girişimcilere 50 bin lirası geri ödemesiz, 100 bin lirası geri ödemeli toplam 150 bin lira destek vererek, kendi işlerinin patronu olmalarını sağlıyor. Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünü amaçlayan desteklerden günümüze kadar birçok girişimci faydalandı. Özellikle üniversiteden mezun olduktan sonra kendi işini kurarak hayata başlamak isteyenler bu desteklerle iş yerlerini açarak istihdam oluşturuyor.

Genç girişimci Peyzaj Mimarı Ece Şenses de küçükken hayal ettiği firmayı KOSGEB'in desteğiyle kurduğunu söyledi.

Şenses, AA muhabirine, "kentsel haritaları" ile ziyaretçilerin bazı bölgeleri ziyaretlerinde işlerini kolaylaştırdığını anlattı. Firması ES Sanat Kentsel Tasarımı kurarken devletin desteklerini araştırarak yola çıktığını belirten Şenses, KOSGEB'in sunduğu fırsatın kendisini teşvik ettiğini bildirdi. Şenses, yurt dışında hemen her yerin illüstrasyon haritası olduğunu ve kendilerinin de bundan esinlendiğini dile getirdi.

Bu tür harita uygulamasının Türkiye'de çok fazla yaygın olmadığına işaret eden Şenses, "Ben bunları 'kentsel harita' olarak adlandırıyorum. Türkiye'de bu alana yönelen çok fazla kimse yok. Ben de ülkemize bunu getirmek istedim. İnsanlara sormadan nerelerin önemli olduğunu bu haritalardan görebiliyorsunuz." dedi.

"TURİSTİK YERLERDE ÇOK İŞE YARIYOR"

Bilkent Üniversitesi kampüsünün haritasını çizdiğini aktaran Şenses, yeni gelecek öğrenciler ve ziyaretçiler için bunun bir rehber niteliğinde olduğunu dile getirdi. Şenses, bu çizimleri yapmak için önce binaların tek tek fotoğraflarını çektiğini, daha sonra elle çizim yaptığını ve son aşamada haritanın dijitale döküldüğünü anlattı.

Ankara'da Hamamönü'nün ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nin çizimlerini de gerçekleştirdiğini vurgulayan Şenses, şunları kaydetti:

"Özellikle turistik yerlerde bu haritalar çok işe yarıyor. Gelen turistler de bu tür haritalar istiyorlar. Ayrıca, bazı kurumlar için harita dışında 'timeline' olarak adlandırdığımız 'zaman çizelgeleri' var. Şirketlerin kuruluşundan bugüne kadar nasıl büyüdüklerini, ne işler yaptıklarını, hangi süreçlerden geçtiklerini çizimlerle haritaya yansıtıyorum. Yurt dışındaki örneklere baktığımızda, kişi haritaları da yaptıklarını görüyoruz, yaşadıkları yerleri, okullarını bir harita şeklinde sunuyorlar. Ben de Türkiye'deki bütün turistik yerleri haritalaştırmak istiyorum."

Şenses, şirketini büyüterek istihdam sağlamayı, daha sonra yurt dışında bu tür haritalar çizerek marka haline gelmeyi hedeflediğini bildirdi.