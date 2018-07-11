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EBRD'den KOBİ'lere danışmanlık desteği

11.07.2018 - 16:29
EBRD'den KOBİ'lere danışmanlık desteği

EBRD, en az 2 yıllık finansal tablolarını sunabilen ve kar eden KOBİ’lere danışmanlık hizmeti vererek işlerini büyütme imkanı sunuyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) danışmanlık hizmeti vererek işlerini büyütme imkanı sunuyor.

AA'nın haberine göre: Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, EBRD'nin destek programına başvuracak firmaların yıllık cirolarının 43 milyon avrodan az olmaması gerektiği belirtildi.

En az 2 yıllık finansal tablolarını sunabilen ve kar eden KOBİ’lerin faydalanacağı projenin süresi, 4 ile 6 ay arasında olacak.

EBRD'nin, danışmanlık hizmeti vermesindeki amacının yerel ekonomilere katkı sunmak olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje kapsamında danışmanlık hizmeti alan firmaların maliyetleri projeye destek olan finansörle birlikte karşılanıyor. Projelerin birinci yılı içinde müşterilerin yüzde 89’u cirolarını ortalama yüzde 25 oranında artırırken, işletmelerde ortalama yüzde 12 verimlilik artışı gözleniyor. Ayrıca işlerini büyüten firmaların yüzde 74’ü ciddi oranda istihdam oluşturuyor.

Uzmanlık alanları arasında strateji, pazarlama, organizasyon, operasyonlar, teknoloji, mühendislik çözümleri, kalite yönetimi, finansal yönetim, enerji verimliliği ve çevre gibi konular bulunuyor. Projelerde genellikle yetkin yerel danışmanlarla çalışılıyor."

Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için KOBİ Başvuru Formu doldurularak EBRD KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu'na başvurulması gerekiyor.


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