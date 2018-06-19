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Dijital dönüşümde KOBİ’lere özel program

19.06.2018 - 11:19 | Son Güncelleme :
Dijital dönüşümde KOBİ’lere özel program

Türkiye’nin ‘Dijital Dönüşüm Yol Haritası’nı tamamladıklarını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “10 ilde dijital dönüşüm merkezleri kuracağız. Dönüşümde en büyük zorluk KOBİ’lerde, onlar için özel bir program uygulayacağız” dedi. Yerli otomobilin bataryası üzerinde de çalıştıklarını belirten Özlü, “Zorlu Grubu, Çinlilerle batarya yapıyor, otomobil ortaya çıktığında onlarla da konuşabiliriz” mesajı verdi.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Özlü, özetle şunları söyledi:

HEDEF 1 TRİLYON DOLAR

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; “1.5 yıldır, sanayinin dijital dönüşümü yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Dijital Türkiye adını verdiğimiz raporu yakında açıklayacağız.

‘Bu yol haritası içerisinde ne yapacağız, ne yaparsak Türkiye nereye gelir’ sorularına yanıt aradık. Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre, dijital ekonominin büyüklüğü 10 yıl içinde 100 trilyon dolara ulaşacak.

Biz de ‘Türkiye, buradan ne kadar pay alabilir’ diye çalıştık. Hedefimiz, dijital dönüşümün meydana getirdiği ekonomiden en az 1 trilyon dolar pay alabilmek.

Yol haritamızda hedeflerimizi 5+5 yıl olarak belirledik. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizin de bulunduğu 10 kentimizde dijital dönüşüm merkezleri kuracağız ve bu merkezlerde dijital dönüşüm eğitimlerini vereceğiz.

Yapılan anketlerde dijital dönüşümün önündeki en büyük engelin nitelikli iş gücü olduğu görüldü.

Bu kapsamda, dijital dönüşüm atılımına ilişkin, hangi bileşenlerden oluşsun, hangi sütunlara otursun diye çalıştığımızda ilk karşımıza çıkan ‘insan’ oldu. Çalışmamız, 6 bileşenden oluşuyor ve ilk bileşeni insan, yani nitelikli iş gücü ve insan kapasitesi.

İlk önce bizim bunu artırmamız lazım. Organize sanayi bölgelerine (OSB) kurulacak teknik kolejler de dijital dönüşüm atılımının en önemli ayaklarından birisi olacak. Bakanlık olarak, OSB’lerde kurulacak teknik kolejleri daha fazla destekleyeceğiz.

KOBİ’LER ZORLANIYOR

Bu dijital dönüşüm hayatımızın her alanını etkileyecek olan bir özellik arz ediyor. Batılılar buna sanayi devrimi diyorlar.

Sanayi 4.0’da kişiselleştirilmiş üretimler söz konusu. Makineler birbiriyle konuşacak.

Dijital dönüşümde üzerinde duracağımız bir diğer önemli konu KOBİ’ler.

Bu dönüşümde en büyük zorluk KOBİ’lerde. Büyükler, 4’üncü sanayi devriminin gereklerini yerine getirme gücüne kısmen sahipler.

Mesela bizim firmalarımızdan beyaz eşya üretenler, epey bir mesafe aldılar. Kendileri bu sistemi kurmaya çalışıyor.

Büyük zorluk KOBİ’lerde. Bunun için de yol haritasında özel bir program uygulayacağız. Destek olacağız, başka türlü olmaz.

Türkiye’nin sanayi devrimi programı kapsamında KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi, dijital teknolojilere adapte olması için özel bir program uygulayacağız.”

ŞİMDİ ÇIKSAK MİLYON SİPARİŞ ALIRIZ

YERLİ marka otomobil projesiyle ilgili de konuşan Faruk Özlü, “Bana en çok sorulan iki soru var, birisi yerli marka otomobil, öbürü de Antarktika. Şu anda sipariş alıyoruz diye piyasaya çıksak, milyon mertebesinde sipariş alırız.

Alacak olan vatandaşa mı teşvik vereceğiz yoksa şirketi destekleyip vatandaşa ucuz otomobil mi sunsun diye bunları hep çalışıyoruz. Geçen 6 ayda yaptığımız çalışmalarla temel prensipleri belirledik.

Mesela üretim adedi yıllık 175 bin, 200 bin üretme kapasitemiz olacak. 3.2 milyar Euro yatırım yapacağız” dedi. Özlü, “Dünyadaki bütün eğilim trend elektrikli otomobil üzerinde yoğunlaşıyor.

Batarya üzerinde de çalışıyoruz. Batarya bölümü aracın en hassas, kritik bölümü. Zorlu grubu, Çinlilerle bir ortaklık kuruyor.

Nikel ve kobalt yatakları var Zorlu grubunun işlettiği, ya da ruhsatını aldığı. Çinli bir firmayla yerli bir firma ortaklık kuracak. Batarya üretecek ve bunun da ilk müşterisi Japon Nissan firması olacak. İleride bizim otomobilimiz ortaya çıktığında onlarla oturup konuşacağız” dedi.


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