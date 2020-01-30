‹ Önceki Haber Avrupa Parlamentosu'ndan Brexit'e nihai onay Avrupa Parlamentosu'ndan Brexit'e nihai onay Sonraki Haber › Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Marmarabirlik, ortaklarına 48 milyon lira ödeme yapacak

30.01.2020 - 14:24
Marmarabirlik, ortaklarına 48 milyon lira ödeme yapacak | Şirket Haberleri

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 48 milyon lira ödeme yapacağı bildirildi.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim 2019'da başlayan ve 8 Ocak 2020'de sona eren 2019-2020 ürün alım kampanyasında, 43 bin 500 ton alım gerçekleştirildi.
Açıklamada, ortaklara yarın 48 milyon lira ödeneceği, kalan son dilim ödemenin ise nisan ayı sonunda yapılacağı kaydedildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son 10 yılın en zor ürün alım kampanyasını yaşadıklarını belirtti. Son iki yıldır piyasada diğer alıcıların olmadığını, tek alıcı konumunda kaldıklarını ve ortakları desteklemek amacıyla piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Asa, "Bu kampanya, Marmarabirlik için bir dönüm noktasıydı. Kuruma zarar vermeden, üreticiyi de mağdur etmeden zor bir kampanyayı geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Asa, Marmarabirlik'in ortakların geleceğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Hem yurt içi hem de yurt dışında satışlarımız her geçen gün daha da artmakta. Bazı kesimler, icraatları ve Marmarabirlik'in geldiği noktayı görmezlikten gelmekte, yapılanları basite indirgemektedir. Bir taraftan geçmiş dönemin borcu taksitler halinde ödenirken, ürün alımları kredi kullanmadan yapılmakta ve düzenli bir şekilde ödenmektedir. Kurum kar etmekte, karlılığını da yatırıma dönüştürmekte, birçok kooperatif bölgesine depolama tesisleri yapılmakta ve ilk defa öz kaynaklar ile kar payı dağıtılmaktadır."

Asa, 3 Şubat'tan itibaren gübre dağıtımına da başlanacağını bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.850 Değişim: 0,13% Hacim : 11.246 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 118.256 30.01.2020 Yüksek 119.872
Açılış: 119.231
5,9828 Değişim: 0,39%
Düşük 5,9563 30.01.2020 Yüksek 5,9878
Açılış: 5,9597
6,6041 Değişim: 0,66%
Düşük 6,5593 30.01.2020 Yüksek 6,6088
Açılış: 6,5609
304,35 Değişim: 0,76%
Düşük 301,80 30.01.2020 Yüksek 304,94
Açılış: 302,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.