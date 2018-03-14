136 ülkede kahve öğütüyor

İzmir’deki iki farklı üretim tesisinde kahve makinesi ekipmanları üreten Toper, bugün 136 ülkeye ürün satıyor. Kahve kavurma makinesinden kahve değirmenine kadar birçok farklı alanda üretim yaptıklarını anlatan Toper Genel Müdürü Ramazan Karakundakoğlu, “İhracatta Amerika, Kanada, Almanya ve Güney Kore en önemli pazarlarımız” dedi.

İzmir’de tarım sektörüne yönelik ekipmanlar üretmek için kurulan, bugün kahve makinesi ekipmanları üretiminde öne çıkan Toper markası 136 ülkeye ihracat yapıyor. İşadamı Nurettin Karakundakoğlu tarafından kurulan Toper’in hikayesini Ramazan Karakundakoğlu anlattı. “Yeni yatırımlarla büyümemizi sürdürüyoruz” diyen Karakundakoğlu, “Üretim kapasitemizi artırmak için, İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekaredeki ikinci tesisimizi devreye alarak, toplamda 6 bin metrekarede üretim yapmaya başladık” dedi.

AR-GE’YE YATIRIM

Ramazan Karakundakoğlu, şöyle konuştu: “Aslında her şey bir demirci atölyesinde başlar. Nurettin Karakundakoğlu o dönemler daha çok yem değirmeni tasarlar. Yemin yanı sıra kahve değirmeni ve kavurma makineleri üretir. İkinci kuşağında da desteğiyle Toper, zamanla yurtdışına açıldı. Bu başarının arkasında ise yenilikçi bir bakış var. Toper’i hem iç piyasada hem yurtdışında önemli bir noktaya getirdik. 2002’de babam vefat etti. Bir aile kuruluşu olan Toper her yıl önemli büyüme rakamlarına ulaşıyor. Ürettiğimiz makinelerin yüzde 7’si sadece iç piyasada. İlk ihracat deneyimimiz ise İzmir’e gelen Libyalı turistler aracılığıyla oldu. Sonra yeni pazarlar araştırdık. Karşımızda o dönem Almanya ve Danimarka gibi sektörün iki güçlü ismi çıktı. Yurtdışında başarılı olmak için kendimizi sürekli geliştirdik. Ar-Ge’ye ağırlık verdik. TÜBİTAK’a projeler sunduk. 1998’de başlayıp, 2001’de sonuçlanan uluslararası standartlardaki, yeni bir kahve kavurma makinesinin tasarımı ve uygulamasını kapsayan bir Ar-Ge projesine destek aldık. Proje sonucu ortaya konan ürün, firmanın hem teknik hem de ticari açıdan daha başarılı olmasını sağladı. İzmir’den 136 ülkeye ihracat var. ABD, Kanada, Almanya ve Kore en çok ihracatımız olan ülkeler.

İKİNCİ TESİSİ AÇTI

Aile şirketi olmamıza rağmen hızlı bir hareket kabiliyetimiz var. Burada da ailede herkesin Toper çatısı altında sevdiği, beğendiği ve yeteneğinin elverdiği işle kariyerine yön vermesinin etkisi var. İbrahim ağabeyim iç piyasaya, Nuri ağabeyim de finansa bakıyor. Biz yaşam boyu eğitim ve değişime inanarak yol alıyoruz. Üretim kapasitemizi artırmak için Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekarelik alanda yeni ikinci tesisimizi devreye alarak, toplamda 6 bin metrekarede üretim yapmaya başladık. Şu an en büyük kahve öğüten makinemiz 16 kilo, en büyüğü ise 2.5 ton. Kavurmada ise en küçük 6 kilo, en büyük 6 ton. Bu saatteki kapasitesi. Artık bu yapıyla sektöre fabrikalar kuruyoruz.”

2012’DE ‘KAHVE AKADEMİSİ’ AÇILDI

Süreklli dünya pazarlarını takip etmelerinin kendilerine yeni bir bakış açısı kazandırdığını dile getiren Ramazan Karakundakoğlu, “2012 Nisan’da Toper Kahve Akademisi’ni kurduk ve Avrupa Kahve Birliği (SCAE) ile iş birliğine gittik. Burada, dünyanın birçok ülkesinden kahve eğitimi almak amacıyla gelen müşteri ve öğrencileri ağırlıyoruz. Amerika, Afrika ve Asya kahve birlikleriyle de işbirliğimiz var. 2013’te Çin ve Kanada da Toper Kahve Akademisi’nin şubelerini açtık” dedi.

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