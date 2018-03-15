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13 ülkeye ‘meyve cipsi’ ihracatı

15.03.2018 - 16:52

EGE, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde üretilen elma, armut, kayısı, limon, portakal, vişne ve kiraz, Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesindeki tesiste meyve cipsine dönüştürülerek 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Kurt Gurme İşletme Sahibi Erdem Kurt, mevsimine göre alımını yaptıkları ve kuruttukları organik meyvelerin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini söyledi.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; Meyve cipslerinin tesisteki üretim işlemlerini anlatan Kurt, “İşletmemize gelen yaş meyveleri öncelikle yıkıyoruz, boyutuna ve kalitesine göre ayırıyoruz. Yapılan işlemlerin ardından ürünlerin kesimlerini yaparak, dilimleri tepsilere diziyoruz. Ondan sonra da fırınlarda kuruttuğumuz sağlıklı atıştırmalıklarımızı paketleme işleminin ardından sevkiyata hazır hale getiriyoruz.” dedi.

Kurt, ihracattaki en büyük pazarlarının Avrupa ülkeleri olduğunu belirterek, Amerika ve Avustralya’ya da yoğun miktarda ürün gönderdiklerini vurguladı.

Tesiste haftada yaklaşık 20 ton meyvenin işlendiğini ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

“İşletmemizde genellikle elma, armut, kayısı, vişne ve kiraz işliyoruz. Meyvelerin yüzde 40’ını Afyonkarahisar, Sultandağı, Çay, Bolvadin ve Akşehir’den tedarik ediyoruz. Diğer yüzde 60’lık kısmını da Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki çeşitli illerden aldığımız meyveler oluşturuyor. Akdeniz bölgesinden daha çok limon, kayısı, portakal; Ege ve İç Anadolu’dan elma, armut, vişne ve kiraz alıyoruz. Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya’nın bizi tercih etmelerindeki en büyük sebep kaliteli üretim yapmamız. Sonuçta kaliteli ürünün pazarı fazla oluyor. Hollanda, Fransa ve Almanya başta olmak üzere 13 ülkeye 500 ton sağlıklı atıştırmalık ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde tesisimizi büyütüp, meyve tedarik zincirimizi genişleterek yurt dışı pazarımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz.”

Ürünlerinin Türkiye pazarında genellikle kuru yemişçilerde satıldığını dile getiren Kurt, “Avrupa pazarında da ürünlerimiz meyve cipsi olarak tüketiliyor. Ayrıca ülkemizde kurutulmuş bu ürünlerimiz komposto yapımında kullanılıyor. Kurutulmuş elma zaten Türk mutfağımızın geleneksel vazgeçilmezidir.  Yine kurutulmuş armut ve benzeri meyveler mutfaklarımızda sık bulunur. Bunları da halkımız çeşitli şekilde değerlendiriyor.”diye konuştu.


Etiketler

  • ihracat
  • Avrupa ülkeleri
  • Erdem Kurt
  • organik meyve
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