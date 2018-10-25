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Ziraat odalarından fındık çıkarması

25.10.2018 - 12:25
Ziraat odalarından fındık çıkarması | Sektör Haberleri

Karadeniz Bölgesi'ndeki ziraat odası başkanları, TMO'nun fındık piyasasına girerek alım yapmasını sağlamak için TBMM ile Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret edecek.

Karadeniz Bölgesi'ndeki ziraat odası başkanları, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya girerek fındık alımı yapmasını sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret edecek.

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden (TZOB) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nden 120'den fazla ziraat odası başkanı fındık fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gelecek. Oda başkanları, fındık piyasasında TMO'nun devreye girmesi için TBMM'de milletvekilleriyle görüşecek. 

Başkanlar, Tarım ve Orman Bakanlığını da ziyaret edecek ve ardından TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile görüşerek durum değerlendirmesi yapacak.

Oda başkanları, temasları kapsamında, fındık fiyatlarındaki gelişmelere karşın TMO'nun piyasaya girmemesine yönelik rahatsızlıklarını dile getirecek. Üreticiler, fındıkta 12 liralık fiyatın kabul edilebilir olmadığına işaret ederek, TMO'nun piyasaya girip 15 liradan fındık alımı yapması talebini iletecek. 


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