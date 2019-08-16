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Yerli tohum üretiminde rekor artış

16.08.2019 - 12:48
Yerli tohum üretiminde rekor artış | Sektör Haberleri

Türkiye'nin yerli tohum üretimi, bu alanda devlet eliyle yürütülen çalışmalar ve özel sektörün de devreye girmesiyle büyük ölçüde arttı. 2009 yılında 227 bin 852 ton yerli tohumun üretildiği Türkiye'de bu rakam geçen yıl 1 milyon 59 bin tona yükseldi.

Tohum üretiminin 320 bin tonluk kısmı "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak nitelendirilen ve son dönemde bu alanda adeta bir merkez haline gelen Konya'da yapıldı. Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan nüfus ve gıda tüketiminde yaşanan tercih değişikliklerinin tarımı ülkelerin stratejilerini belirleyen faktörlerden biri haline getirdiğini söyledi.

Birim alandan daha çok verim elde edilmesi için tohumda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Çevik, Türkiye'nin de bu alanda önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Çevik, küresel tohum ticaretinin 50 milyar dolar seviyelerinde bulunduğuna işaret ederek, "Dünya tohumluk ihracatı 10 milyar dolar seviyesine çıktı. Tarımsal hasıla açısından Avrupa'da birinci, dünyada yedici sırada olan Türkiye, son yıllarda tohumculuk sektöründe atılım yaptı. 2006'da çıkartılan tohumculuk yasası ve düzenlemeler, ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcı oldu." dedi.

Türkiye'de 35'i yabancı sermayeli olmak üzere 800'e yakın tohumculuk şirketi bulunduğunu söyleyen Çevik, son 10 yılda sektörün üretim, Ar-Ge, ticaret, uluslararası ilişkiler ve temsilde başarılı bir yol izlediğini ifade etti.

Ülkenin 2009'da 227 bin 852 ton olan tohum üretiminin geçen yıl 1 milyon 59 bin tona ulaştığına dikkati çeken Çevik, şunları kaydetti:

"Tohum ıslah çalışmalarının artmasıyla özel sektör üretimi kamuyu geçti. Tohum üretiminde 1995'te özel sektörün payı yüzde 3 iken 2018'de bu oran yüzde 80'e çıktı. Türkiye 80 ülkeye sertifikalı tohum ihracatı yapıyor. 2018'de bu ülkelere 152 milyon dolar karşılığı 150 bin ton sertifikalı tohum ihracatı yapıldı. Tohum sektörünün 2023 hedefi 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi. Bu üretimle yapacağımız 500 milyon dolarlık ihracatla, küresel tohum ticaretinde dünyada ilk 5 ülke arasına girmek istiyoruz. Konya'da ise 2018'de 320 bin ton tohum üretimi yapıldı. 2023 hedefi ise 400 bin ton." 


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