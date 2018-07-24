‹ Önceki Haber Bakan Albayrak açıkladı: Ekonomi ile ilgili bu adımlar atılacak Bakan Albayrak açıkladı: Ekonomi ile ilgili bu adımlar atılacak Sonraki Haber › Ekonomistler faiz kararı için ne dedi? Ekonomistler faiz kararı için ne dedi?

Yağışlar mercimek üretimini azalttı

24.07.2018 - 15:37 | Son Güncelleme :
Yağışlar mercimek üretimini azalttı

Mersin’de Ulusal Baklagil Konseyi ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yağışlı havanın kırmızı mercimek üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, ülkedeki mercimek stoğunun sadece iç piyasadaki ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.

Başkan Özdemir, kırmızı mercimek ve nohut üretimindeki bitki gelişimi, verimlilik, hastalık durumu ve rekolte tahmini amacıyla yapılan incelemeler sonucundaki tespitlerini paylaştı. Bu yıl iki üründeki ekim alanlarının azaldığını dile getiren Özdemir, "Geçen yıl dekar başına 140-160 kilogram olan mahsul, bu yıl 80-120 kilogram seviyesinde bulunuyor.

Hasat öncesi yağan yağışlar bitkileri yere yatırdı. Bunun sonucu olarak da bitkiler çürüdüğünden maalesef çoğunlukla ölü ve cılız taneler ortaya çıktı. Özellikle Silvan, Ergani, Batman ve Bismil gibi önemli üretim bölgelerinde hasat öncesi dönemde 23 gün boyunca yağışlar vardı.

Bu yağışların etkisiyle toprak ve hava nemliydi. Bu iklim şartları ise tebeşirli tanelere neden oldu" dedi

STOK 50 BİN TON

Bir önceki yıldan devreden yaklaşık 50 bin ton kabuklu kırmızı mercimek stoğu bulunduğunu kaydeden Özdemir, "Şu anda piyasaya gelen kırmızı mercimeğin daha çok iç piyasa ihtiyacını karşılamak amacıyla ağırlıklı olarak Mersinli tüccarlar tarafından satın alınıyor.

Kanada, Kırgızistan ve Rusya gibi rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerde üretilen kırmızı mercimeğin fiyatı, Türk mercimeğine kıyasla daha ucuz olduğundan, mevcut fiyat seviyesine rağmen ihracat şansımız çok düşük" diye konuştu.

NOHUT ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Türkiye’de bu yılki nohut üretiminin ise geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi olacağının ve iç tüketimi fazlasıyla karşılayarak ihracat dahi yapılabileceğinin altını çizen Özdemir, bu yılki ürünlerin hem hasarının az hem de homojen ve renklerinin güzel olmasının olumlu faktörler olduğunu vurguladı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Bakan Albayrak açıkladı: Ekonomi ile ilgili bu adımlar atılacak Bakan Albayrak açıkladı: Ekonomi ile ilgili bu adımlar atılacak Sonraki Haber › Ekonomistler faiz kararı için ne dedi? Ekonomistler faiz kararı için ne dedi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.369 Değişim: 3,51% Hacim : 11.341 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.165 25.07.2018 Yüksek 95.764
Açılış: 92.382
4,8159 Değişim: -1,41%
Düşük 4,8157 25.07.2018 Yüksek 4,8876
Açılış: 4,88465
5,6397 Değişim: -1,28%
Düşük 5,6237 25.07.2018 Yüksek 5,7141
Açılış: 5,71285
190,79 Değişim: -0,83%
Düşük 190,36 25.07.2018 Yüksek 192,91
Açılış: 192,38
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.