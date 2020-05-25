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Türkiye'nin salça ihracatı, Kovid-19 salgınında arttı

25.05.2020 - 13:44
Türkiye'nin salça ihracatı, Kovid-19 salgınında arttı | Sektör Haberleri

Türkiye'den bu yılın ilk 4 ayında yapılan salça ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği verilere göre, Türkiye'de üretilen yaş meyve sebze mamulü şimdiye kadar 100'e yakın ülkeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca bu alandaki ihracat artış trendine girdi. Bu sektördeki en dikkat çeken ürün ise salça oldu.

Geçen yıl ocak-nisanda 46 milyon dolarlık salça ihraç eden Türkiye, 2020'nin aynı döneminde bu rakamı yüzde 45 artırarak 67 milyon dolara çıkardı.

Salça ihracatında 46 milyon 517 dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 5 milyon 600 bin dolarla Almanya ve 3 milyon 46 bin dolarla Japonya izledi.

"AVRUPA'DAN TALEP FAZLA"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle insanların evde kaldıklarını ve daha çok yemek yaptıklarını söyledi.

Bu dönemde gıda tüketiminin arttığına işaret eden Uçak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının hem iç piyasayı hem de ihracatçıyı mağdur etmeden süreci son derece başarılı yönettiğini ifade etti.

Salgının başladığı günden itibaren yaş meyve sebze mamulleri ihracatında artış olduğunu vurgulayan eden Uçak, şöyle konuştu: "Bu dönemde paketlenmiş gıda ihracatımız rekor seviyelere geldi. Örnek vermek gerekirse salçada geleneksel Orta Doğu pazarımızı korurken, Avrupa'dan da yoğun talep almaya başladık. Hollanda'ya salça ihracatımız 7'ye katlandı. Almanya'da ise neredeyse 4 katı bir artış söz konusu. Belçika ve İsveç gibi diğer ülkelerde de katlanarak bir artış var."

“EKİM ALANLARI DA ARTIYOR”

Domatesin diğer mamul ürünlerinde de artış olduğunu hatırlatan Uçak, ketçap, kuru domates ve sosların da Avrupa'dan ve ABD'den ilgi gördüğünü dile getirdi.

Mayıs itibariyle salçalık ve kurutmalık domates ekimlerinin yapıldığını anımsatan Uçak, "Sahadan aldığımız bilgiler neticesinde ekim alanlarının da arttığını söyleyebiliriz. Yurt dışından gelen talepler tarlaya da yansımış durumda. Üreticimizin kaliteli ürünü tarlada kalmaz. Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen domatesten elde ettiğimiz salçalar ve diğer ürünler dünya sofralarına lezzet katmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.


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