‹ Önceki Haber Kredili konut satışında 2019 yılının ilk yarısı aşıldı Kredili konut satışında 2019 yılının ilk yarısı aşıldı Sonraki Haber › Kısa vadeli dış borç 123.6 milyar dolar oldu Kısa vadeli dış borç 123.6 milyar dolar oldu

Türkiye'den iki ayda 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi

17.03.2020 - 11:41
Türkiye'den iki ayda 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi | Sektör Haberleri

Türkiye'den ocak-şubat aylarında 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçanın ihracatında yılın ilk iki ayında geçen yılın ocak-şubat dönemine kıyasla yüzde 12,3 artış oldu.

Türkiye'den bu dönemde 69 ülkeye 26 milyon 631 bin dolarlık ürün gönderildi.

Salça ihracatçıları, en fazla dış satımı Irak'a yaptı. Bu ülkeye ihracat geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 7 yükselerek 16 milyon 714 bin dolardan 17 milyon 895 bin dolara yükseldi. Irak'a ihracat, toplam dış satımın yüzde 67'sini oluşturdu.

##$HABER_1460739$##

Irak'ın ardından en fazla ihracat Japonya'ya gerçekleştirildi. Japonya'ya dış satım, 2 milyon dolardan 1,8 milyon dolara geriledi.

İhracatta üçüncü sıradaki Almanya'ya dış satım ise yüzde 64 arttı. Bu ülkeye ihracat 947 bin dolardan 1 milyon 554 bin dolara çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN, HOLLANDA VE BELÇİKA'YA İHRACATTA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracat 4 katına çıkarak 323 bin dolardan 1 milyon 326 bin dolara yükseldi.

Hollanda'ya salça ihracatının 11 bin dolardan 170 bin dolara çıkması dikkati çekti.

Geçen yılın aynı döneminde 656 dolarlık ürün gönderilen Belçika'ya ise 2020'nin ocak-şubat aylarında 84 bin dolarlık salça ihracatı gerçekleştirildi.

Ayrıca geçen yılın ocak-şubat aylarında hiç ürün gönderilmeyen İtalya'ya 95 bin, Pakistan'a 32 bin, Finlandiya'ya 18 bin, Ukrayna'ya 3 bin dolarlık domates salçası ihracatı yapıldı.

Yine geçen senenin aynı döneminde salça ihraç edilmeyen Kosova, Kazakistan, Güney Kore, Tacikistan, Hong Kong, Filipinler ve Angola'ya da biner doların üzerinde dış satım yapıldığı kayıtlarda yer aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
86.814 Değişim: 0,04% Hacim : 1.750 Mio.TL Son veri saati : 10:48
Düşük 84.303 18.03.2020 Yüksek 87.825
Açılış: 84.777
6,4529 Değişim: 0,85%
Düşük 6,3873 18.03.2020 Yüksek 6,4575
Açılış: 6,3986
7,0860 Değişim: 0,70%
Düşük 7,0187 18.03.2020 Yüksek 7,1109
Açılış: 7,0365
311,21 Değişim: -1,05%
Düşük 310,39 18.03.2020 Yüksek 318,11
Açılış: 314,52
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.