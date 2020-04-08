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Ticaret borsalarında yaklaşık 635 bin ton fındık işlem gördü

08.04.2020 - 17:52
Ticaret borsalarında yaklaşık 635 bin ton fındık işlem gördü | Sektör Haberleri

Ticaret borsalarında Ağustos 2019 - Şubat 2020 döneminde 635 bin tona yakın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos ve şubat dahil olmak üzere 7 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu aylarda borsalarda toplam 635 bin 718 ton fındık işlem gördü. En fazla işlem 131 bin 545 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 117 bin 729 ton ile Ordu ve 97 bin 302 tonla Düzce Ticaret Borsası izledi.

Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsasında işlem gören fındık miktarı 94 bin 8 ton oldu.


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