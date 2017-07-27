Tarımsal destekleme sil baştan

Tarım bakanı Fakıbaba, kısa süre içerisinde tarım, hayvancılık ve gıda alanında yeni düzenlemelere gideceklerini, bu kapsamda öncelikli olarak tarımsal destekleme modeline yoğunlaştıklarını açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kısa süre içerisinde tarım, hayvancılık ve gıda alanında yeni düzenlemelere gideceklerini bildirdi.

Öncelikli olarak tarımsal desteklemelere yoğunlaştıkları ifade eden Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Desteklemelerde düzenlemelere gidilecek. Örneğin, ürün ülke için çok elzem bir üründür fakat çiftçi ürettiği zaman zarar ediyordur onun için devlet destek verir. O ürünün kalitesini ve miktarını artırır. Eğer böyle bir ürün yoksa desteğin de olmaması lazım. Örneğin pamuk bizim ürettiğimiz bir ürün ve tüketime kafi gelmiyor, dışarıdan ithal ediyoruz. O zaman pamuk desteklenecek ki dışarıdan ithal etmeyelim. Yeni bir destekleme modeli çıkacak, bu modelde çiftçi de üretici de tüketici de rahatlayacak, bu konuda kapsamlı çalışma yapılıyor."

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