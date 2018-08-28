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Şeftalide sezon bitmeden ihracat rekoru geldi

28.08.2018 - 11:27 | Son Güncelleme :
Şeftalide sezon bitmeden ihracat rekoru geldi

Türkiye'nin 15 Ağustos itibarıyla şeftali ihracatı rekor düzeye çıkarak 101,8 bin tona ulaştı. Bu dönemde şeftali ihracatından 76 milyon dolarlık gelir sağlandı.

Türkiye'nin 15 Ağustos itibarıyla şeftali ihracatı rekor düzeye çıkarak 101,8 bin tona ulaştı. AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, ilkbahar dönemindeki olumlu hava şartları şeftali ihracatını artırdı.

Çanakkale ve Bursa'da yoğun olmak üzere birçok kentte üretilen şeftalide ihracat, 15 Ağustos itibarıyla yüzde 59 artışla 64 bin tondan 101,8 bin tona ulaştı. Bu dönemde şeftali ihracatından elde edilen gelir değer olarak yüzde 37,6 yükselişle 55,2 milyon dolardan 76 milyon dolara çıktı.

Henüz sezon bitmemesine rağmen ulaşılan bu rakamla, yıllık bazda tüm zamanların ihracat rekoru şimdiden kırılmış oldu. Şeftalide en fazla dış satım rakamına geçen yıl 89,5 bin tonla ulaşılmıştı. 

YARISINDAN FAZLASINI RUSYA ALDI 

Söz konusu dönemde en fazla ihracat, 62,7 bin tonla Rusya'ya yapıldı. Türkiye'den gönderilen her 100 kilogram şeftalinin yaklaşık 61 kilogramını Rusya aldı. 

Toplam ihracatın yüzde 61,6'sının yapıldığı Rusya'ya dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,3 artarak 42,3 bin tondan 62,7 bin tona çıkarken, değer olarak ise yüzde 34,7 yükselişle 44,4 milyondan 59,8 milyon dolara ulaştı. 

Şeftali ihracatında Rusya'nın ardından 17,5 bin tonla Irak, 5,6 bin tonla Suriye ve 5,2 bin tonla Suudi Arabistan geldi. Irak'a dış satım yüzde 80, Suriye'ye yüzde 191 ve Suudi Arabistan'a ise yüzde 4,8 arttı. 

"BU RAKAMI EN AZ İKİYE, ÜÇE KATLAMALIYIZ" 

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeftalinin özellikle erken ilkbahar donlarından çok etkilenen bir ürün olduğunu söyledi. 

Bu yıl şeftalinin hava şartlarının uygun gitmesi nedeniyle kaliteli olduğunu anlatan Yazgan, "Bu sezon şeftalide 100 bin tonun üzerinde bir ihracat var. Bu çok güzel bir rakam. Ülkemiz adına sevindirici ama şeftalinin üretim miktarıyla bakıldığında düşük." diye konuştu. 

Yazgan, şeftalide üretilen çeşitleri yenilemek ve kalıntıyla ilgili sorunları aşmak gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Bunları gerçekleştirdiğimiz taktirde bu rakamı ikiye hatta üçe katlarız. Bu rakamlar, geçmiş yıllara göre artışı değerlendirdiğimizde başarıdır ama gerçekte olması gereken rakam değildir. O nedenle ileride yapacağımız işler açısından daha çok çalışmalı, yeniliklere açık olarak üretim yapmalı ve bu rakamı en az ikiye, üçe katlamalıyız. O zaman üretici de ihracatçı da mutlu olur. Şeftalide Avrupa, Rusya pazarında bir güç haline gelelim ve bu pazar bizim elimizden başkalarının eline geçmesin. Kalıntı limitleri ve üretime özen vermemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirdiğimiz taktirde inanıyorum ki hem Rusya hem de Avrupa pazarı, ülkemizin bulunduğu coğrafik özellikler dolayısıyla her zaman için bizlere açık olacaktır." 

Yazgan, Rusya'da şeftali üretimi olmadığını belirterek, "Rusya pazarında var olan bu boşluk, ihracatçılarımız tarafından dolduruldu. Rusya pazarında nektarin de dahil şeftali satışımız, artış gösteriyor." dedi. 

Türkiye'nin aromatik özelliklerine sahip şeftalisinin Avrupa marketlerinde de yer alması gerektiğine dikkati çeken Yazgan, "Bunun için mutlaka çeşit değişikliği yapılması gerekiyor. Avrupa'daki tüketicilerin damak zevkine uygun çeşitlerle üretim yaptığımızda Avrupa marketlerine de bunu çok rahatlıkla satabiliriz." ifadesini kullandı.


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