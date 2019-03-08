‹ Önceki Haber Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Norveç varlık fonunda değişiklik yapıldı! Hisseler sert geriledi Norveç varlık fonunda değişiklik yapıldı! Hisseler sert geriledi

Sakarya ihracatta 'gaza bastı' 53 ilin toplamını solladı

08.03.2019 - 15:35
Sakarya ihracatta 'gaza bastı' 53 ilin toplamını solladı | Sektör Haberleri

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın ikinci ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6, bir önceki aya göre yüzde 9,3 artırdı.

Yılın ikinci ayında ihracatını bir önceki aya göre yüzde 9,3 artıran "otomotiv şehri Sakarya", şubatta 53 ilin toplam ihracat rakamından daha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sırada bulunan Sakarya, bu ay 442 milyon 972 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Sakarya, geçen yılın aynı dönemindeki 435 milyon 824 bin dolarlık ihracatını geçti.

Son yıllarda verilen destekler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 1,6 yükseltmeyi başaran Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı getirdi.

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

Şubat ayında, 442 milyon 972 bin dolarlık dış satımıyla Doğu Marmara'da Kocaeli, Yalova, Düzce ve Bolu illeri arasında ikinci sırada bulunan "otomotiv şehri Sakarya", toplamda 425 milyon 931 bin ihracat yapan 53 ili geçerek ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YÜZDE 9,7 ARTIŞ

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, şubat ayındaki toplam ihracatının yüzde 92,5'lik kısmı bu alanda gerçekleşti.

Geçen ay otomotiv sektöründe 373 milyon 580 bin dolar ihracat yapan kent, bu ay yüzde 9,7 artışla 409 milyon 980 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sakarya'da en fazla ihracat yapılan ikinci sektör, 5 milyon 928 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 4 milyon 905 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" oldu. Bu sektörleri 4 milyon 443 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve 4 milyon 320 bin dolarlık ihracatla "makine ve aksamları" sektörleri izledi.

Bu yıl şubat döneminde geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 334,97 ile "diğer sanayi ürünleri" sektöründe yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT YİNE BİRLEŞİK KRALLIK'A

Her dönemde çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yıl şubat ayında en çok ihracatı 47 milyon 523 bin dolarla Birleşik Krallık'a yaptı. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,91 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke yüzde 20,83 artışla Fransa oldu. Bu ülkeye geçen yılın şubat ayında yapılan 37 milyon 372 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde 45 milyon 154 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl 29 milyon 823 bin dolar olan ihracatını bu yıl 32 milyon 580 bin dolara çıkararak yüzde 9,2 artış sağlayan kentin, en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke ise İtalya olarak kayıtlara geçti.


‹ Önceki Haber Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Norveç varlık fonunda değişiklik yapıldı! Hisseler sert geriledi Norveç varlık fonunda değişiklik yapıldı! Hisseler sert geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.538 Değişim: -0,73% Hacim : 6.231 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.874 08.03.2019 Yüksek 102.464
Açılış: 102.337
5,4440 Değişim: -0,50%
Düşük 5,4303 09.03.2019 Yüksek 5,4887
Açılış: 5,47125
6,1180 Değişim: -0,15%
Düşük 6,1004 09.03.2019 Yüksek 6,1553
Açılış: 6,1272
227,55 Değişim: 0,61%
Düşük 225,49 08.03.2019 Yüksek 228,39
Açılış: 226,16
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.