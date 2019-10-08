‹ Önceki Haber ABD Çin'in yapay zeka şirketlerini kara listeye aldı ABD Çin'in yapay zeka şirketlerini kara listeye aldı Sonraki Haber › Hava yoluyla 161.5 milyon yolcu taşındı Hava yoluyla 161.5 milyon yolcu taşındı

Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi

08.10.2019 - 11:49
Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi | Sektör Haberleri

Türkiye'den yılın 9 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na yapılan 412 milyon 651 bin 537 dolarlık yaş meyve sebze ihracatında ilk sırayı 75 milyon 846 bin 896 dolarla şeftali aldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde Rusya Federasyonu'na 505 bin 547 ton yaş meyve sebze ihraç edildi. Söz konusu tarihler arasında gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatından 412 milyon 651 bin 537 dolar gelir sağlandı.

Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatında ürün sıralamasında, 73 bin 455 tonla şeftali ilk sırada yer aldı. Bu ürünün ihracatından 75 milyon 846 bin 896 dolar kazanç sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 72 bin 897 tonluk şeftali ihracatından 66 milyon 856 bin 431 dolar elde edilmişti. Böylece Rusya'ya şeftali ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 1, değerde de yüzde 13 artış gösterdi.

Rusya Federasyonu'na yılın 9 aylık döneminde yapılan yaş meyve sebze ihracatının 101 bin 883 tonluk kısmı da Karadeniz'den gerçekleştirildi. İhracatın bu bölümünden sağlanan gelir 83 milyon 889 bin 335 dolar oldu. Bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatında da şeftali ilk sırada yer aldı. 14 bin 541 tonluk şeftali ihracatından 14 milyon 946 bin 182 dolar gelir sağlandı.

"ŞEFTALİ, DOMATES VE ÜZÜM ÖN PLANA ÇIKTI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaş meyve sebze ihracatının birincil pazarının Rusya Federasyonu olduğunu söyledi.

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla arttığını vurgulayan Kalyoncu, yılın 9 aylık döneminde ülkeden Rusya Federasyonu'na ürün olarak yapılan ihracatta sırasıyla şeftali, domates ve üzümün ön plana çıktığını ifade etti.

"YIL SONU İHRACAT RAKAMLARINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Kalyoncu, Rus halkının Türk ürünlerine ilgisinin de giderek arttığına dikkati çekerek, bu kapsamda ihracatın pozitif yönde ilerlediğini vurguladı.

İhracattaki yıl sonu rakamlarından beklentilerinin yüksek olduğuna işaret eden Kalyoncu, "Yaş meyve sebze dış satımını giderek artıran ülkemizin ve bölgemizin yıl sonunda çok daha iyi ihracat rakamlarına ulaşacağına inanıyoruz. Bu yönde DKİB olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.859 Değişim: -1,10% Hacim : 12.457 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.656 08.10.2019 Yüksek 102.817
Açılış: 102.270
5,8227 Değişim: -0,14%
Düşük 5,7819 08.10.2019 Yüksek 5,8472
Açılış: 5,8311
6,3802 Değişim: -0,31%
Düşük 6,3583 08.10.2019 Yüksek 6,4266
Açılış: 6,4002
280,91 Değişim: 0,31%
Düşük 277,88 08.10.2019 Yüksek 283,16
Açılış: 280,03
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.