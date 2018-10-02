Pamuk için fiyat uyarısı

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu, "Çiftçilerimiz 1-2 ay sabırlı olsun ve pamuklarını 4 liranın altında satmasın. Eminiz ki er veya geç fiyatlar dünya piyasasına ulaşacaktır" dedi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, pamuğun 4 liranın altında satılmaması gerektiğini belirtti. Eyyüpoğlu, yazılı açıklamasında, pamuk hasadı ile birlikte bölge piyasasının canlandığını ifade etti.

Ekonomik şartlar ve artan tarım girdileri nedeniyle tüccar ve kumaş fabrikalarının açıkladığı fiyatın çiftçiyi kurtarmadığını vurgulayan Eyyüpoğlu, belirli bir kesimin pamuk fiyatlarını aşağı çekmek istediğini, bu yüzden çiftçilerin sabırlı olması gerektiğini bildirdi.

Dünya piyasasının altında alım fiyatının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Belirli bir kesim tarafından pamuk fiyatları üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu kesim her yıl düşük fiyatlı balyayı borsadan geçirip, fiyatı düşürmek için büyük mücadeleler veriyor. Onun için çiftçi kardeşlerime ve cırcır fabrikası işletmelerine seslenmek istiyorum. Borsada anlaşmalı değiş dokuşla fiyatlar düşürülmeye çalışılıyor. Yaptığımız araştırmalar sonucunda dünya piyasalarında 11,5 lira olan balya pamuk fiyatı İzmir'de 10 lira, Urfa pamuğu nedense 9 lira olarak açıklanmaktadır. Çünkü büyük oyunlar oynanıyor. Çiftçilerimiz 1-2 ay sabırlı olsun ve pamuklarını 4 liranın altında satmasın. Eminiz ki er veya geç fiyatlar dünya piyasasına ulaşacaktır."

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