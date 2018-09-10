Nohuttaki yüksek rekolte leblebi fiyatlarını düşürecek

Türkiye'de leblebi denilince ilk akla gelen Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ile Çorum'daki üreticiler, yerli nohut rekoltesinin bu yıl yeterli olması dolayısıyla üretimlerinde ithal nohut kullanmayacak. İthal nohudun kilogramı 9 lira iken yerlisini 5 liraya temin eden leblebi üreticileri, bu kış fiyatların bir miktar düşeceğini ya da sabit kalacağını belirtiyor.

Türkiye'de bu yıl yüksek olması beklenen nohut rekoltesi leblebicileri sevindirdi. Kilogramı 9 lira olan ithal nohut yerine kilogramını 5 liraya temin ettikleri yerli nohudu kullanacaklarını ifade eden leblebiciler bunun, leblebi fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Yılda ortalama 12 bin ton leblebi üretiminin yapıldığı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Korkmaz, AA muhabirine, birkaç yıldır yerli nohuttaki yetersizlik nedeniyle ithale yöneldiklerini söyledi.

İthal nohut kullandıklarından maliyetlerin yükseldiğini ve bu durumun leblebi fiyatlarına yansıdığını dile getiren Korkmaz, bu yıl artan nohut üretiminin, çiftçiye kazandırmasının yanında, leblebi fiyatını ve kalitesini olumlu etkileyeceğini anlattı.

Bu yıl yerli nohut üretiminin geçen yılı neredeyse ikiye katlamasının beklendiğini dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıllarda, ihraç ettiğimiz, ülkemizde severek tüketilen leblebinin ham maddesi nohudu, Amerika, Arjantin ve Meksika'dan alıyorduk. Döviz yükseldikçe maliyet de etkileniyordu. Bu yıl leblebilik ithal nohudun kilosu 9 lira oldu. Yerli nohut ise 5 lira. Hem bizim nohudumuz leblebi için daha kaliteli. Yılda ortalama 12 bin tonluk üretimimiz var. İlçede biri kırık leblebi olduğu için 43,5 çeşidimiz bulunuyor. Bu yıl tamamen yerli nohut kullanacağız. Ham madde ucuz olunca leblebi de ucuz olacak. Kilosunu 12-14 lira arasında sattığımız sade leblebinin fiyatı, 1-2 lira ucuzlayabilir ya da kış aylarında sabit kalır." Nohut üreticisi Muttalip Türk de leblebinin anayurdunda imalatçıların kaliteli ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla ekim yaptıklarını belirterek, "Önceki yıl dört dönüm ektik. Geçen yıl 50 dönüm ektik. Bu yıl 70 dönüme çıkardık. İlçede yaklaşık bin 500 dönümde nohut üretildi. Bu yıl nohut çok bereketli." diye konuştu.

"İTHALİ KESİNLİKLE TEZGAHIMIZA KOYMAYACAĞIZ"

Çorum Leblebi Üreticileri ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Fikret Hışıroğlu ise Türkiye'de bu yıl yerli nohut rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek, "Son üç yıldakinin çok üzerinde bekliyoruz. Çorum'daki leblebi üreticileri olarak bu yıl kesinlikle ithal nohudu tezgahlarımıza koymayacağız. Böylelikle leblebi fiyatları ya sabit kalır ya da 1-2 lira aşağı düşer." dedi.

"Leblebi Diyarı" olarak bilinen Çorum'da, leblebi üretimi veya satışı yapan yaklaşık 350 esnaf bulunduğunu ifade eden Hışıroğlu, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda 4-5 olan leblebi çeşidi, tüketim alışkanlıklarının değişmesi üzerine 35 civarında çeşide ulaştı. Leblebi, son yıllarda her yaşta kişinin tüketebildiği bir ürün haline geldi. Çorum'daki üreticiler, tuzlu, çıtır, beyaz, soslu-baharatlı, çikolatalı, şekerli, kaplamalı, ballı-susamlı, sade ve cips leblebi başta olmak üzere 35 çeşidi bulunan meşhur Çorum leblebisini daha kaliteli üretmek için çaba gösteriyor. Sade leblebinin kilogramı 18 ila 22 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor şu anda."

Geçen yıllarda rekoltenin düşük olması nedeniyle ithal nohuda yönelmek zorunda kaldıklarının altını çizen Hışıroğlu, "Nohutta bu yıl 800 bin ton civarında rekolte beklendiğini duyduk. Geçen yıl 500 bin tonun altındaydı. Bu yıl tamamen yerli ürüne yöneleceğiz. Yeni mahsul nohut geldikçe leblebimiz tamamen yerli olacak." diye konuştu.

Kentteki bazı leblebi üreticileri de nohut rekoltesinin yüksek olmasının sevindirici olduğunu ve nohut hasadıyla üretilecek yeni mahsul leblebinin, yaklaşık 2 ay içinde piyasaya sunulacağını dile getirdi.

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