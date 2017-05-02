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Müşteri sadakatini artırmanız için 8 tavsiye

02.05.2017 - 15:13

Bir markanın güçlenmesi için müşteri sadakati çok önemli. İşte müşterilerinizi markanıza bağlamanızı sağlayacak öneriler...

Marka bağlılığı veya müşteri sadakati bir markaya olan inancın güçlendirilmesi ve sadakatinin sağlanması olarak açıklanabilir. Müşterilerin marka hakkındaki düşünceleri, duygusal bağları ve algıları marka sadakatini doğrudan etkiliyor.

Sürekli yeni müşteri arayışında olmaktansa şirketlerin müşteri sadakati yaratan hamleleri daha uzun vadeli bir satış stratejisi olarak düşünülebilir. İşte müşteri sadakati yaratmanın yolları:

MÜŞTERİLERİNİZİ TANIYIN VE ANLAYIN

Müşteri sadakati yaratmanın en kolay yolu müşterilerinizi analiz etmek, tanımak ve ne istediklerini anlamaktan geçiyor. Müşterilerinizin nelerden hoşlandığını hangi ürünlerle daha fazla ilgilendiğini analiz ederek müşteri beklentilerini karşılayabilen ürün ve hizmetlere yönelin.

ÜRÜNÜNÜZÜ DAHA FARKLI KILACAK HAMLELER YAPIN

Rekabetin giderek yoğunlaştığı düşünüldüğünde ürün veya hizmet kalitenizde farklılaşma yoluna gitmek müşteri bağlılığını artıran hamleler arasına yer alıyor. Kendi ürün veya hizmet kalitenizi artırmak ve daha çekici hale getirmek de müşterilerin ilgisini çekecektir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE KOLAYLIK SAĞLAYIN

Müşteri hizmetleri departmanını hızlı ve kaliteli hale getirmek yanında teslimat, ödeme kolaylıkları ve çeşitli promosyonlarla zenginleştirmek de müşteri hizmetlerinde kolaylıklar olarak algılanabilir. Hizmet kalitenizden memnun kalan müşterilerin marka bağlılığı artacaktır.

ŞİRKETİNİZE ÖZGÜ BİR YAKLAŞIM TARZI BENİMSEYİN

Şirketinizi ve markanızı öne çıkaran ve kendi tarzınızı yansıtabileceğiniz bir slogan, bir hizmet veya bir ürün özelliği ile kendinizi piyasada ayırt edici kılabilirsiniz. Şirketinizle özdeşleşen bir yaklaşım benimseyerek müşterilerinizin sadakatini artırabilirsiniz.

ÜRÜNÜNÜZÜN DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARIN

Ürün veya hizmet hikayenizi oluşturmak ve ürününüzün değerli olduğunu müşterilere hissettirmek marka bağımlılığında en önemli mihenk taşlarından biri. Değer sağlama marka bağımlılığında öne çıkan bir durum.

MÜŞTERİLERİNİZE GÜVENCE VERİN

Müşterilerinize marka güvencesi sağlayarak marka bağlılığınızı artırabilirsiniz. Ürün garantisi, dayanıklılığı ve çeşitli güvenceler markaya olan sadakati olumlu etkiliyor.

DOĞRU İLETİŞİM KURUN

Müşterileriniz ile doğru iletişim kurarak müşteri tatminini artırabilirsiniz. Etkin iletişim ve müşteri rehberliği marka sadakatini artıran yöntemler olarak ön plana çıkıyor.

SADAKAT PROGRAMLARINA YÖNELİN

Müşteri sadakatini artırmak için çeşitli sadakat programları üzerinde çalışabilirsiniz. Sadık müşterilerinize çeşitli indirim, hediye ve promosyonlar sağlamak ve müşteri sadakat kart sistemleri geliştirmek marka bağımlılığını artırıcı faaliyetler arasında bulunuyor.


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