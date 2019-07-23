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Muş'ta 550 çiftçinin 3,5 milyon liralık borcu silindi

23.07.2019 - 16:16
Muş'ta 550 çiftçinin 3,5 milyon liralık borcu silindi | Sektör Haberleri

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Demircan, "Çiftçilerimizin daha fazla mağdur olmaması için, geçmişte sözleşme imzalayarak taahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı para cezası alan 550 çiftçimizin 3,5 milyon lira para cezasını sildik" dedi.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Remzi Demircan, kentte sözleşme imzalayarak taahhütlerini yerine getirmeyen 550 çiftçiye verilen 3,5 milyon lira para cezasını sildiklerini söyledi.

Özelleştirme sürecinin ardından kentteki pancar üreticileriyle bir araya gelen Demircan ile fabrika yöneticileri, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve üretimin sürdürülebilirliği konularında görüştü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Demircan, Şeker Fabrikası'nın Muş için bir lokomotif olduğunu söyledi.

"Çiftçi olmazsa fabrika olmaz, fabrika olmazsa çiftçi olmaz." şiarıyla her zaman üreticilere büyük önem verdiklerini belirten Demircan, çiftçinin fabrikaya ihtiyacı olduğu kadar fabrikanın da çiftçiye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bu yıl bin 516 pancar üreticisinin ekim yapmak için sözleşme imzaladığını aktaran Demircan, şöyle devam etti:

"Çiftçimizden bu yıl 200 bin ton pancar almayı planlıyoruz. Bundan yaklaşık 30 ton şeker, 6 bin ton melas ve 50 bin ton küspe üretimi yapılacak. Çiftçimizin daha fazla mağdur olmaması için geçmişte sözleşme imzalayarak taahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı para cezası alan 550 çiftçimizin 3,5 milyon lira para cezasını sildik. Çiftçimiz biz fabrika olarak yanlarında olduğumuzu bilinsin. Fabrikamızın kapasitesini artırmak amacıyla 35 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Fabrikamız bu yıl 250 milyon lira Muş'a katma değer sağlayacak."

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Hekim Gündoğdu ise kışın uzun sürmesi ve sonrasında etkili olan yağmur nedeniyle ekimlerin 40 gün gecikmeli yapıldığını kaydederek, "Pancar alanlarımız uzun süre su altında kaldı. Geç ekilen pancarların çıkışı Haziran ayına kaldı. Çünkü Haziran yaz dönemidir bu yüzden dekarda verim sayımı düştü. Birçok çiftçimiz 2-3 defa pancar ekmek zorunda kaldı. Bu yıl bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi pancarda da sıkıntı yaşayabiliriz. Umarım böyle bir dönem olmaz." diye konuştu. 


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