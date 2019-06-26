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Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı

26.06.2019 - 12:00
Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı | Sektör Haberleri

Türkiye'nin 2000 yılında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatı, son 19 yılda 18 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 2000 yılında 180 milyon dolar olan ihracatının bugün 17 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye gelen Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün son yıllarda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Güleç, 2023'te dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "2000 yılında 180 milyon dolar ihracat yapıyorduk, bugün 3,2 milyar dolara ulaştık. 2000 yılında 260 milyon dolar ithalat olan sektör bugün sadece 800 milyon dolar ithalat yapıyor. İthalatımızdan net 4 kat daha fazla ihracat yapan bir sektörüz." dedi.

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Mobilya sektörünün imalata dayandığını aktaran Güleç, girişimcilerin dünyanın her yerine rahatlıkla ulaşan ve iş birliği yapan bir mobilya sektörü oluşturduğunu ifade etti.

Güleç, bu durumun oluşmasında hükümetin önemli payı olduğunu anlatarak, son 17 yılda sürdürülen istikrarlı yönetim anlayışının mobilya sektörünün büyümesine katkı sağladığını dile getirdi.

"KDV İNDİRİMİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Mobilyadaki KDV indiriminin önemine de değinen Güleç, şöyle devam etti:

"2010'daki global krizde dünyada ne olacağı belli olmayan bir dönemde, herkesin endişeyle beklediği dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mobilya sektörüne KDV indirimi verdi. Yapılan indirimle mobilya sektörü dünya pazarından daha fazla pay aldı. Daha sonra tekrar 2017, 2018'in son iki ayında, 2019'un ilk beş ayında gördük ki KDV bizim için çok önemli. Dünya pazarından pay almak için iç pazarın daha aktif olması lazım. KDV indiriminin devam etmesini istiyoruz. Yüzde 8 ve kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz."

Ahmet Güleç, Türkiye'den dünyanın 179 ülkesine mobilya ihracatı yapıldığını, pazar paylarının gittikçe arttığını sözlerine ekledi. 


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