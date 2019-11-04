Marmarabirlik alım bütçesini 340 milyon lira olarak belirledi | Sektör Haberleri

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019/2020 ürün alım kampanyasında, 42 bin 500 ton ürün almayı, alım bütçelerini de 340 milyon lira olarak belirlediklerini söyledi. Hidamet Asa, Marmarabirlikin 340 milyon liralık ürün bedelini ödeyecek gücü var. Bu rakamın dışında yapılacak plansız bir alım birliği sıkıntıya sokacaktır dedi.

Marmarabirlik, ürün alımlarının başladığı 21 Ekim tarihinden bugüne 5 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Gerçekleşen alımların yüzde 65'inin 180-230 kalibre arası olduğunu, ortalama alım fiyatının yağlık dahil 9.60 lirayı bulduğunu bildiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat odalarının yaptığı maliyet hesabında, 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 5 lira olarak tespit edildiğini ifade etti.

GÜN MARMARABİRLİK'E SAHİP ÇIKMA GÜNÜ

Geçtiğimiz yıl Marmarabirlik'in piyasada tek alıcı olarak kaldığını ve bu kampanya döneminde de aynı durum olduğunu belirten Başkan Asa, Marmarabirlik'in stoklarını, finans durumunu ve yıllık satışlarını değerlendirilerek ürün alım planının yapıldığını belirtti. Hidamet Asa, Marmarabirlik'in 340 milyon liralık ürün bedelini ödeyecek gücü var. Bu rakamın dışında yapılacak plansız bir alım birliği sıkıntıya sokacaktır. Son iki yılda, ihtiyacımız olmadığı halde ortaklarımızı desteklemek amacıyla aldığımız ince dane stok devrinden dolayı piyasada rekabet şansımız azalmıştır. Bugün ise özel sektör tarafından 280 kalibre ürünün 4 liraya alındığını üreticilerimiz çok iyi biliyor. Bunun için gün Marmarabirlik'e sahip çakma günü dedi.

ÜRETİCİLERİMİZE BUGÜNE KADAR HİÇ MAHÇUP OLMADIK

Sorunların sorun çıkararak çözülemeyeceğini belirten Asa, Hiçbir sorumluluğu olmayanlar bunu istemekte ve bizi tam anlamıyla hata yapmaya zorlamaktadır. Alım planının dışına çıkılması durumunda ödeme takviminde aksaklık yaşanır uyarısında bulundu. Asa, şunları söyledi: Üreticilerimize bugüne kadar hiç mahçup olmadık. Ne söylediysek gününü bir gün bile geciktirmedik. Ürün bedellerini ocak ve şubat aylarında bitirdik. Ortaklarımızın ihtiyacı olduğunda aralık ayı sonunda ürün bedellerinin tamamını ödedik. Ürünü aldıktan sonra bedellerini zamanında ödeyemezsek ortaklarımıza zarar vermiş oluruz. Çünkü onlar da Marmarabirlikin ödeme takvimine göre plan yapmaktadırlar.

"MARMARABİRLİK’İN SATIŞ KAYGISI YOK"

Asa, günü kurtarmayı değil, birliğin geleceğini düşündüklerini, satışları arttırmak için planlı bir şekilde çalıştıklarını anlatarak, 2009 yılında 23 bin ton yıllık satış ortalamamız, düzenli bir artış ivmesi ile 2019 yılı sonunda 40 bin tonlara ulaşacağını ön görüyoruz, bunu da yeterli bulmuyoruz. Marmarabirlikin satış kaygısı yoktur. Yeter ki istediğimiz kalibrelerde ürün gelsin. Piyasanın talepleri ve tüketicinin tercihleri dikkate alınarak yapılacak ürün alımları satışlarımızı daha da artıracaktır dedi. 2023 Yılı hedeflerinin yılda 50 bin ton ürün satmak olduğunu ifade eden Hidamet Asa, daha önce kota uygulamadıklarını, ilk defa ürün alımlarında kısıtlama yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Beş yıllık ortalamaları düşük olan ortaklarımız isteseydi, yağlık zeytin vererek bile ortalamalarını yükseltebilirdi vurgusu yapan Asa,Göreve geldiğimiz günden bugüne 50-55 bin tonlarda olan depolama kapasitemiz 80 bin tonlara çıkarıldı. Üreticilerimizden daha fazla ürün almak için kooperatifimizin depolama kapasitesini 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz diye konuştu.

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