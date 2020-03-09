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Marmarabirlik 8 bin 500 ton ihracat hedefliyor

09.03.2020 - 16:14
Marmarabirlik 8 bin 500 ton ihracat hedefliyor | Sektör Haberleri

Marmarabirlik'in 2020 yılında 60 ülkeye toplam 8 bin 500 ton ihracat yapmayı hedeflediği bildirildi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nden (Marmarabirlik) yapılan açıklamaya göre, birliğin yurt dışı bayiler toplantısı Bursa'da yapıldı. Toplantıda zeytin ve zeytinyağı üretim aşamaları, ihracatta gelinen nokta, ürün çeşitliliği, yapılan tesisler ve yatırımlarla ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca iş ortaklarına zeytin tüketim miktarları ve değişen tüketici alışkanlıkları, 2019 yılı satış verileri, 2020 yılında yapılması planlanan yenilikler, yeni ürünlerin tanıtımıyla Turquality Marka Destek Programının Marmarabirlik'e sağlayacağı faydalar anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019'da 7 bin 200 ton ürün ihracatı yaparak tarihi bir rekora imza attıklarını vurguladı.

Asa, 10 yıl önce 18 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik'in bugün 56 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini aktararak, "2020 yılında hedefimiz 60 ülkeye toplam 8 bin 500 ton ihracat yapmaktır. 2023 vizyonumuzda ise hedefimiz 10 bin ton ihracat rakamına ulaşarak, 30 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamaktır. Bu hedeflere siz değerli iş ortaklarımızla birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.


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