‹ Önceki Haber Temassız ödemeler 3 katına çıktı Temassız ödemeler 3 katına çıktı Sonraki Haber › Japonya olağanüstü hal ilan etti! Destek paketine onay Japonya olağanüstü hal ilan etti! Destek paketine onay

Limon fiyatlarına ihracat ayarı

07.04.2020 - 13:36
Limon fiyatlarına ihracat ayarı | Sektör Haberleri

Market ve pazarlarda kilogramı 12 lirayı bulunca ihracatı ön izne bağlanan limonda iç piyasa fiyatlarının kısa sürede dengelenmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığının tebliğiyle limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandı. AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de limonda yeni ürün hasadı 15 Ağustos'tan sonra başlıyor.

Son dönemde limonda tüketim artarken, depolardaki ürünün ağustosa kadar yurt içi talebi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörüldü. İhracatın da etkisiyle limonun market ve pazar fiyatı 12 liraya tırmanırken, bu nedenle söz konusu ürüne yönelik ihracatın ön izne bağlanması uygun görüldü. Limonun kilogram fiyatının mevsim normalleri olan 5-6 lira civarında seyretmesi gerekiyordu.

Alınan önlemle, mevcut limon miktarının ağustos ayına kadar yurt içi tüketime yetmesi ve fiyatının dengelenmesi öngörülüyor.

Bakanlık yetkilileri, ağustos ayında yeni limon hasadının başlayacak olması nedeniyle ihracatta ön izin kararının da o ayın sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.

MARKETTE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI LİMONDA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından yapılan analizde de mart ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 55,63 ile limonda yaşandığı belirtilerek, "Limonda rekoltenin düşük olmasının yanı sıra depodaki ürünün azar azar piyasaya arz edilmesi fiyatlarda etkili oldu." değerlendirmesine yer verildi.

"İÇ TALEP UYGUN FİYATLA KARŞILANACAK"

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da AA muhabirine, limonun rekoltesinin düşük olması nedeniyle ürün fiyatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde de yüksek seyrettiğini söyledi.

Salgınla artan talebin fiyatlara da yansıdığına dikkati çeken Tavşan, şunları kaydetti: "Biz fiyatların bu seviyeye temmuz ayında ulaşmasını bekliyorduk. Çünkü eylül ayına kadar limon hasadı olmuyor. Kovid-19'dan dolayı talebin artmasıyla fiyat birdenbire yükseldi. Kamu da buna yönelik bir tedbir aldı. İç talebin uygun fiyatla karşılanması için ihracatı ön izne bağladılar. Böyle bir önlem alınacağı konuşuluyordu, o nedenle fiyatlarda gevşeme başladı."

Bu süreçte depolardaki limon miktarının tespit edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Tavşan, "Limon üreticisi ve tüccarına da zarar vermemek lazım. Elinde limon olanlar var. Depolarda yeterli ürün tespit edilirse ihracata zaman zaman izin verilebilir. Fiyatlar çok düşerse limon üreticisini de düşünmek gerekiyor." diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
92.382 Değişim: 0,34% Hacim : 15.240 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 92.382 07.04.2020 Yüksek 94.779
Açılış: 93.174
6,7723 Değişim: -0,13%
Düşük 6,6989 07.04.2020 Yüksek 6,7883
Açılış: 6,7809
7,3855 Değişim: 0,91%
Düşük 7,2810 07.04.2020 Yüksek 7,3892
Açılış: 7,3186
358,70 Değişim: -0,91%
Düşük 355,62 07.04.2020 Yüksek 365,14
Açılış: 362,00
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.