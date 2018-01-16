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Leonardo, Türk KOBİ'leriyle iş birliğine odaklandı

16.01.2018 - 11:35

Savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren İtalyan teknoloji firması Leonardo, Türk savunma sanayisindeki iş birliklerine bu yıl KOBİ'leri de dahil ederek Türkiye'nin yanı sıra farklı pazarlara açılmayı hedefliyor.

Savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren İtalyan merkezli teknoloji firması Leonardo, Türk savunma sanayisindeki iş birliklerine bu yıl KOBİ'leri de dahil ederek Türkiye'nin yanı sıra farklı pazarlara ulaşmayı planlıyor.

İtalyan Leonardo firması, Türkiye'de T129 ATAK helikopteri, Meltem 3 Sahil Devriyesi Programı, donanma sensörleri, savunma sistemleri ve yakın zamandaki Göktürk uydu programı gibi büyük sivil ve askeri projelerde üstlendiği rolün ardından yeni iş birliklerine odaklandı.

AA muhabirinin, firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre şirket bu yıl Türk şirketleriyle teknolojik ortaklıklarını güçlendirmenin yanı sıra iş birliklerine KOBİ'leri de dahil ederek ortak yatırımları artırmayı ve Türkiye dışındaki yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

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Türkiye'de üstlendiği projelerin yanı sıra Gemi Trafik Yönetim Sistemi ile kıyı şeridinin ve limanların güvenliğinin sağlanmasına destek veren firma, Türk operatörlerine ürün tedarik etme ve uyarlama, uçak gövdesi imalatı ve yeni ürün geliştirmede savunma sanayisi aktörleriyle de iş birliği yapıyor.

Türkiye'ye yönelik yatırımları artırılması amaçlanan şirketin yetkililerinin, potansiyel projeleri mercek altına aldığı belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye'nin İrtibat ve Genel Maksat Uçağı ihalesine de teklif veren firma, C-27J model kargo uçağıyla yarışta yer alıyor.

Birçok KOBİ'nin hali hazırda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ(TUSAŞ/TAI) ve ASELSAN gibi firmalarla olan iş birliğinden dolayı Leonardo ile çalıştığına işaret edilirken, bunun yeni iş birlikleri için iyi bir temel oluşturduğu vurgulanıyor. 

Firmanın, Ankara ve İstanbul'daki inovasyon merkezlerinde olduğu gibi endüstriyel yapıya entegre olan ve aynı zamanda yüksek teknolojik araştırmalara katılan yerel KOBİ'lerle bu yıl ortaklıklar kurmaya çalışacağı bildirildi. 

Firma yetkilileri, gelecekte helikopter sektöründe ve diğer alanlarda çeşitli potansiyel programlara dönük çalışmaların yoğunlaştırılacağını kaydetti.

TÜRKİYE'DE 40 YILDIR FAALİYETTE

Leonardo, dünya çapında havacılık, savunma ve güvenlik teknoloji firması olarak tanınıyor. 2016 yılına kadar Finmeccanica olarak bilinen ve AgustaWestland, Selex ES ve OTO Melara gibi şirketlerin faaliyetlerini elinde toplayan Leonardo'nun, yıllık 1,4 milyar avroluk araştırma ve geliştirme yatırımı bulunuyor. Beş yıllık endüstriyel planını duyuran firmanın, teknolojik ürünleri sayesinde, bu yıl daha fazla projede yer alması bekleniyor.

Türkiye'de 40 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve dünya çapında 250 noktada temsil edilen Leonardo, İtalya, Birleşik Krallık, ABD ve Polonya yerel pazarlarında ofis ve endüstriyel tesisleriyle etkinlik gösteriyor. Firma, 45 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. 


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