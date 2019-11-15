‹ Önceki Haber Türkiye Avrupa Birliği ile ticarette fazla verdi Türkiye Avrupa Birliği ile ticarette fazla verdi Sonraki Haber › İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Brexit' açıklaması İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Brexit' açıklaması

Kuru kayısı elektronik ortamda senetle satılabilecek

15.11.2019 - 14:33 | Son Güncelleme :
Kuru kayısı elektronik ortamda senetle satılabilecek | Sektör Haberleri

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı, elektronik senetlerle borsa salonlarında internet üzerinden satılabilecek.

Devlet desteğiyle 30 bin metrekare alanda ilk etapta 6 bin ton kapasiteyle kurulması planlanan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposunun Mart 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentte, 1 Ağustos 2018 - 31 Temmuz 2019 arasını kapsayan ihracat sezonunda 112 ülkeye, 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edilerek, 251 milyon 77 bin dolar gelir sağlandı.

Tesisin devreye girmesinin ardından, lisanslı depoya ürünlerini teslim eden üreticiler, kendilerine verilecek ürün senetlerini istedikleri zaman satarak, ürünlerini paraya çevirebilecek.

"YÜZDE 90'I İHRAÇ EDİLİYOR"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen kuru kayısının yüzde 90'ının ihraç edildiğini söyledi.

İhraç edilen kuru kayısının dünyada 112 ülkenin ağzını tatlandırdığını anlatan Özcan, kayısının kent ekonomisinin lokomotifi olduğunu ifade etti.

Özcan, çiftçilerin ürettiği kayısıyı sağlıklı koşullarda depolaması amacıyla lisanslı kuru kayısı deposu projesinde ilk kazmanın iki ay önce vurulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "İnşaat hızla devam ediyor. Şu an 6 bin ton kapasiteli depo inşasının yüzde 65'ini gerçekleştirdik. Elektronik ortamda, satış salonlarında kayısının senetler üzerinden işlem görmesini sağlayacağız. İnşaatın büyük bir bölümü bitmek üzere. Kaba inşaatın bitmesinin ardından iklimlendirme bölümüne geçilerek, soğuk hava depoları yapılacak. Bu üreticilerimizin uzun zamandır beklediği bir yatırım."

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere lisanslı depo üzerinden sağladığı imkanları kentte hayata geçireceklerine belirten Özcan, "Hem ürün sağlıklı imkanlarda saklanacak hem de ürün senetleriyle hasat döneminde çiftçiye finansman desteği sağlanacak. Dünyada ilk defa kuru kayısı lisanlı deposunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"YOĞUN İLGİ BEKLİYORUZ"

Ramazan Özcan, temmuz ve ağustos ayında üreticilerin işçi ücretleri gibi maliyetleri karşılayabilmek için finans kaynağına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle piyasaya ürün arzının fazla olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çiftçiler, lisanslı depodaki ürünlerine karşılık, elektronik senetler üzerinden bankacılık sektöründen Tarım ve Orman Bakanlığının sübvanse ettiği faizsiz kredi alma imkanına kavuşacak. Yaz döneminde kırsalda, kış döneminde kentte ikamet eden üreticilerimiz ürünlerini güvenli ve sağlıklı yerlere taşıma ihtiyacı duyuyor. Depo burada önemli bir faktör olacak. Kış dönemlerinde şehre gelen vatandaşlarımız ürünlerini rahatlıkla burada muhafaza edebilecek. Ürünü satış esnasında sürekli tüccar ve ihracatçıya gösterme ihtiyacı duyan üretici, burada şöyle bir kolaylıkla karşılaşacak, artık kayısının ticaretini, fiziki olarak görülmek yerine deponun vermiş olduğu ürün senetleriyle gerçekleştirecek. İnternet üzerinden talimat verilerek ürün Malatya Ticaret Borsası satış salonlarında işlem görebilecek."
Lisanslı depoculukla üreticiler için değişik destekler sağlanacağına işaret eden Özcan, "Üreticilerimizden yoğun ilgi bekliyoruz. Ürünün depoya naklinde devletimiz nakliye, kabul sırasında yapılan laboratuvar analizlerinde de devlet laboratuvar desteği sağlıyor." bilgisini de paylaştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7396 Değişim: -0,17%
Düşük 5,7384 15.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3444 Değişim: 0,05%
Düşük 6,3311 15.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,75 Değişim: -0,39%
Düşük 270,36 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.