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Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat

04.10.2019 - 11:58
Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat | Sektör Haberleri

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu kuru incirde dış satım sezonunun ilk 3 gününde 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Egeli ihracatçılar, verimli bir sezonun yaşandığı kuru incirde dış satım rekoruna hazırlanıyor. AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, incir üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Aydın ve çevresinde üreticiler bu sezon verimden oldukça memnun.

Ağustos ayındaki hasadın ardından yoğun bir döneme giren üreticiler, kuru incir ihracatına 26 Eylül'de başladı. İhracatın ilk 3 gününde 22 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Türkiye, kuru incirde geçen sezonun ilk 3 gününde 19 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

Bu dönemde Fransa'ya 4 milyon 395 bin, Almanya'ya 4 milyon ve İtalya'ya ise 3 milyon dolarlık kuru incir gönderildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, kuru incir ihracatının hızlı başladığını söyledi. Özellikle Avrupa pazarındaki müşterilerinin yeni sezon ürünlerine rağbet ettiğini belirten Celep, bunun yanında Uzak Doğu ülkelerinin de Türk incirine alıştığını dile getirdi.

Çin'in yoğun kuru incir alımına başladığını ifade eden Celep, "Sezonun ilk günlerinde Çin'e 500 bin dolarlık ihracat yaptık. İlerleyen günlerde rakamların hızla artacağını düşünüyoruz. Bu yıl incirde rekorlar kırmaya hazırlanıyoruz. İncir rekoltesinin hepsini ihraç edebiliriz." dedi.

Celep, incirde kalite ve verimin yüksek olduğunu, ürün fazla olduğu için fiyatın geçen yıla göre düşük seyrettiğini söyledi. Celep, "İhracatçılar olarak üreticilerin mağdur olmasını istemeyiz. Bu kutsal meyvenin hak ettiği değerde satılması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu ürün bizim en güçlü prestij ürünümüz. Bunun için tüm sektör canla başla pazarlamayı sürdürülebilir hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Uzak Doğu pazarında sadece kuru incirde değil bütün kuru meyvelerde istikrarı yakaladıklarını belirten Celep, bölge insanlarının Türk kuru meyvesinden vazgeçemeyeceğini kaydetti.


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