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Kuru incir ihracatçısının yüzü gülüyor

27.11.2019 - 12:31
Kuru incir ihracatçısının yüzü gülüyor | Sektör Haberleri

Türkiye'nin, üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incire Çin, Hindistan ve ABD'den talebin artmasıyla dış satım 87,7 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, kuru incirde ihracat sezonunun başladığı 26 Eylül'den 16 Kasım'a kadar geçen süreçte yurt dışına 22 bin 544 ton kuru incir satılarak 87 milyon 731 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 19 bin 866 ton kuru incir karşılığında 82 milyon 934 bin dolar ihracat geliri sağlandığı dikkate alınırsa, bu ürünün dış satımı miktar bazında yaklaşık yüzde 13,5, değer bazında yüzde 6 artış gösterdi.

Bu dönemdeki ihracatta 14 milyon 853 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 11 milyon 311 bin dolarla Fransa, 10 milyon 211 bin dolarla da İtalya izledi.

Kuru incirde tutar bakımından Çin'e ihracat yüzde 106, Hindistan'a ihracat yüzde 70 ve ABD'ye ihracat da yüzde 22 arttı.

"GELECEĞİMİZ ASYA'DA"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incir fiyatının, Toprak Mahsulleri Ofisinin alımlarıyla sağlamlaştığını söyledi.

Kuru incir talebinin yükseldiğini, özellikle Çin, Hindistan ve ABD pazarlarında ciddi artışlar görüldüğünü belirten Celep, "Bizim geleceğimiz Asya ve Asya Pasifik'te. Kuşak ve Yol Projesi de bunun bir başlangıcı. Adım adım gidiyoruz şu an. Rakamlardan da görüyoruz ciddi bir artış var, daha da büyüyecek. Dünya nüfusunun üçte ikisi bu ülkelerde. Birlik olarak bu anlamdaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"ÇİN'E İHRACAT HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

İncir ihracatçısı Kazım Günaydın da bu sezonun kalite ve verim açısından son 15 yılın en iyi dönemi olduğunu ifade etti. Kalite ve verim artışının talep artışını beraberinde getirdiğini belirten Günaydın, "Daha önce Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihracatımız yoğundu. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelere yoğun ihracatımız vardı. Son yıllara baktığımızda ise Çin Halk Cumhuriyeti devreye girdi. Çin'e ihracatımız her geçen yıl artıyor." diye konuştu.

Günaydın, 2017-2018 sezonunda kuru incir ihracatından 250-260 milyon dolar gelir elde edildiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Bu rakam yeterli değil. Hem bu kalite hem de yeni müşterilerle bu çıtayı 300-350 milyon dolara çıkarıp, ülkemize daha çok para kazandırmayı ve bölgemizde daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bizim firma olarak yaklaşık 40 ülkeye ihracatımız var. Geçen yıl 62 bin 500 ton incir ihraç ettik. Bu sene kalitenin ve fiyatların iyi olmasından dolayı 70 bin tona ulaşacağımızı düşünüyorum."

Kuru incir ihracatında Hindistan'ın da hedef ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Günaydın, "Malezya, Endonezya gibi ülkelerde de şu anda potansiyelimiz yükseliyor. Şu an ihracatçının yüzü gülüyor." diye konuştu.


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