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KOBİ'ler ICDDA ile dünyaya açılıyor

22.10.2018 - 11:54 | Son Güncelleme :
KOBİ'ler ICDDA ile dünyaya açılıyor | Sektör Haberleri

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, "OSTİM'de savunma sanayi alanında çalışan küçük firmalar uluslararası pazarda da iş yapmak istiyor ve ICDDA sayesinde KOBİ'ler dünyaya açılıyor" dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'nin (ICDDA) uluslararası camiada karşılığı olduğunu belirterek, "OSTİM'de savunma sanayi alanında çalışan küçük firmalar uluslararası pazarda da iş yapmak istiyor ve ICDDA sayesinde KOBİ'ler dünyaya açılıyor." dedi.

Aydın, AA muhabirine, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 23-25 Ekim'de ICDDA etkinliği yapılacağını anlattı.

ICDDA'nin savunma sanayi sektörünün devlerini KOBİ'lerle bir araya getirmeyi amaçlayan bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Aydın, "Bu organizasyon 4 yıldır gelişerek ve büyüyerek yapılıyor. Biz kimseyi zorla getirmiyoruz. Yani buraya daha önce katılan firmalar fayda görmeseler tekrar tekrar katılmazlar." diye konuştu.

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Organizasyona bu yıl da talebin çok fazla olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Dünyada savunma ve havacılık endüstrisi için çalışmak ayrı standartlar istiyor. Türkiye'de bir çok firmamız buna heves ediyor. Etkinliğe katılan firmalar bu standartları öğreniyorlar ve yurt dışına iş yapabilme kabiliyeti kazanıyorlar. ICDDA uluslararası camiada karşılığı olan bir organizasyon. OSTİM'de savunma sanayi alanında çalışan küçük firmalar uluslararası pazarda da iş yapmak istiyor ve ICDDA sayesinde KOBİ'ler dünyaya açılıyor."

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da etkinliğe katılan uluslararası firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek KOBİ'lerle görüşmeler ayarladıklarını söyledi.

YURT DIŞINDAN 50'DEN FAZLA FİRMA KATILACAK

Etkinliğin açılış gününde "sivil havacılık", "deniz, hava, kara sistemleri", "anayurt güvenliği teknolojileri" ve "tedarik zincirinin geliştirilmesi" gibi konular ele alınacak, yerli ve yabancı moderatörler eşliğinde, birçok ülkeden askeri ve ticari ataşeler, bürokratlar, kuvvet komutanlıkları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katılımıyla sektördeki yenilikler konuşulacak.

Sektörün karşılaştığı problemlerin ve olası çözümlerin tartışılacağı konferansların düzenleneceği etkinlikte, 2. ve 3. gün katılımcılar için ikili iş görüşmeleri ortamının oluşturulması planlandı.

ICDDA'ya yurt dışından gelecek 50'den fazla firma arasında Airbus, Boing, Leonardo, Lockheed Martin, Sikorsky, Thales gibi önde gelen savunma ve havacılık şirketleri bulunuyor. 

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