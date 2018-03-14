‹ Önceki Haber 136 ülkede kahve öğütüyor 136 ülkede kahve öğütüyor Sonraki Haber › Rusya'dan 6 milyon turist bekliyor Rusya'dan 6 milyon turist bekliyor

KOBİ’lerin rekor yılı

14.03.2018 - 09:57

Değeri 50 milyon doların altında olan şirketlerde 2017 yılında birleşme ve satın alma işlem adedinde rekor kırıldı. 2016’da 173 işlemin gerçekleştiği KOBİ segmentinde bu rakam geçtiğimiz yıl 221’e çıktı. Toplam işlem hacmi ise 690 milyon dolar.

Türkiye işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan küçük ve orta boy işletmeler yatırımcılar için de hem cazip bir pazar hem de büyümek için iyi bir yol. Her ne kadar milyar dolarlık işlemler olmasa da KOBİ’lerde de satın alma ve birleşmeler hızladı. Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; SBB Capital Partners tarafından hazırlanan “Türkiye’de Satın Almalar ve Birleşmeler KOBİ 2017” raporuna göre işlem adedi yüzde 28 artarak 221’e çıktı.

İşlem hacmindeki artış yüzde 12 olurken 690 milyon dolarlık satın alma ve birleşme gerçekleşti. Şirket değeri 50 milyon doların altında olan işlemler incelenerek yapılan analize göre 2017’nin parlayan sektörleri teknoloji ve enerji oldu. Rapora göre özel sermaye fonları bilişim ve perakende alanlarına yatırımlarını dağıtırken, girişim sermayeleri ve melek yatırımcılar teknoloji ve bilişime odaklandı. 221 adet işlemin 168’ini Türk şirketleri gerçekleştirirken 53 işlemi de yabancılar imzaladı.

Rapora göre bilişim ve teknoloji 3 yıldır en çok yatırım alan sektör olmaya devam ediyor. Teknoloji ve bilişim işlemlerinin yüzde 85’i finansal alıcılar ve yüzde 77’si yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Üçüncü sıradaki enerjinin bu yıla büyüme ve işlem hacmi açısından kayda değer pozitif etkisi oldu. En büyük ilk 10 işlemin 5 adedi enerji sektöründe gerçekleşti. Raporda KOBİ’lerde yatırımcıların, girişim sermayeleri ve melek yatırımcıların ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çekilirken şu bilgilere yer verildi: “2017’de 104 işlem gerçekleştiren bu erken dönem yatırımcıları piyasada yüzde 12’lik işlem hacmine sahip oldu. Rakam adete göre düşük olsa da geçen yıla göre büyüme var. Gelecek dönemde hem adette hem de hacimde artışın devam edeceği öngörülüyor.”

SBB Capital Partners yönetici ortak Özge Germeyanoğlu, KOBİ’lerde birleşme ve satın alımlarının 221 işlem adedi ile yerli işlemler sayesinde yükselmeye devam ettiğini söyledi.

 


Etiketler

  • KOBİ
  • rekor
‹ Önceki Haber 136 ülkede kahve öğütüyor 136 ülkede kahve öğütüyor Sonraki Haber › Rusya'dan 6 milyon turist bekliyor Rusya'dan 6 milyon turist bekliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.706 Değişim: 0,37% Hacim : 4.221 Mio.TL Son veri saati : 15:35
Düşük 118.310 14.03.2018 Yüksek 118.978
Açılış: 118.322
3,8659 Değişim: -0,19%
Düşük 3,8564 14.03.2018 Yüksek 3,8742
Açılış: 3,87335
4,7905 Değişim: -0,21%
Düşük 4,7748 14.03.2018 Yüksek 4,8047
Açılış: 4,80075
164,98 Değişim: -0,14%
Düşük 164,34 14.03.2018 Yüksek 165,45
Açılış: 165,21
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.