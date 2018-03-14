KOBİ’lerin rekor yılı

Değeri 50 milyon doların altında olan şirketlerde 2017 yılında birleşme ve satın alma işlem adedinde rekor kırıldı. 2016’da 173 işlemin gerçekleştiği KOBİ segmentinde bu rakam geçtiğimiz yıl 221’e çıktı. Toplam işlem hacmi ise 690 milyon dolar.

Türkiye işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan küçük ve orta boy işletmeler yatırımcılar için de hem cazip bir pazar hem de büyümek için iyi bir yol. Her ne kadar milyar dolarlık işlemler olmasa da KOBİ’lerde de satın alma ve birleşmeler hızladı. Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; SBB Capital Partners tarafından hazırlanan “Türkiye’de Satın Almalar ve Birleşmeler KOBİ 2017” raporuna göre işlem adedi yüzde 28 artarak 221’e çıktı.

İşlem hacmindeki artış yüzde 12 olurken 690 milyon dolarlık satın alma ve birleşme gerçekleşti. Şirket değeri 50 milyon doların altında olan işlemler incelenerek yapılan analize göre 2017’nin parlayan sektörleri teknoloji ve enerji oldu. Rapora göre özel sermaye fonları bilişim ve perakende alanlarına yatırımlarını dağıtırken, girişim sermayeleri ve melek yatırımcılar teknoloji ve bilişime odaklandı. 221 adet işlemin 168’ini Türk şirketleri gerçekleştirirken 53 işlemi de yabancılar imzaladı.

Rapora göre bilişim ve teknoloji 3 yıldır en çok yatırım alan sektör olmaya devam ediyor. Teknoloji ve bilişim işlemlerinin yüzde 85’i finansal alıcılar ve yüzde 77’si yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Üçüncü sıradaki enerjinin bu yıla büyüme ve işlem hacmi açısından kayda değer pozitif etkisi oldu. En büyük ilk 10 işlemin 5 adedi enerji sektöründe gerçekleşti. Raporda KOBİ’lerde yatırımcıların, girişim sermayeleri ve melek yatırımcıların ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çekilirken şu bilgilere yer verildi: “2017’de 104 işlem gerçekleştiren bu erken dönem yatırımcıları piyasada yüzde 12’lik işlem hacmine sahip oldu. Rakam adete göre düşük olsa da geçen yıla göre büyüme var. Gelecek dönemde hem adette hem de hacimde artışın devam edeceği öngörülüyor.”

SBB Capital Partners yönetici ortak Özge Germeyanoğlu, KOBİ’lerde birleşme ve satın alımlarının 221 işlem adedi ile yerli işlemler sayesinde yükselmeye devam ettiğini söyledi.

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