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Kayısı çekirdeği ihracatından 14,6 milyon dolar gelir

16.12.2019 - 14:20
Kayısı çekirdeği ihracatından 14,6 milyon dolar gelir | Sektör Haberleri

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Malatya'dan bu yılın ocak-kasım döneminde 6 bin 750 ton kayısı çekirdeği ihraç edilerek 14 milyon 650 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye'nin 17 milyon adet kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor. "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki üreticilerin kayısının hem meyvesinden hem de çekirdeğinden gelir sağladığını söyledi. Bu yılın ocak-kasım döneminde 6 bin 750 ton kayısı çekirdeği ihracatı yaptıklarını ve karşılığında 14 milyon 650 bin dolar gelir elde ettiklerini belirten Özcan, "Kuru yemiş sektöründe kayısı çekirdeği şu an önemli bir noktada. Çekirdek bu yıl üreticiyi güldüren ürünümüz oldu." dedi.

"FİYATLAR YÜZDE 60 ARTTI"

Özcan, kayısı çekirdeği fiyatlarının geçen yıla kıyasla arttığını dile getirerek, "Kayısı çekirdeğinde fiyatlar yüzde 60 arttı. Geçen yıl 'kabuklu' diye adlandırılan kükürtlü kayısı çekirdeğinin kilogramı 2,2 liraydı, şu an 3 lira 70 kuruş ile 4 lira bandında. Yine geçen yıl 4,5-5 lira bandında olan kabuklu organik kayısı çekirdeği şu an 7 lira. Organik kayısı çekirdeği içi ise 30 lira." diye konuştu.

"SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ ÜRÜNLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

İhracat bakımından geçen yıla göre ton başına 500 dolar artışın söz konusu olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti: "Geçen yıl kilogramı 2 dolar sevilerinde olan çekirdek ihracatımızın şu an 2,5 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Malatya kuru kayısısı dünyadaki yerini prestij ve stratejik olarak nasıl koruyorsa, kayısı çekirdeği de dünya kuru yemiş sektörünün en önemli ürünlerinden biri haline geldi."


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