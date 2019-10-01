Kars Şeker Fabrikası pancar alımına başladı | Sektör Haberleri

Kars Şeker Fabrikası'nda başlayan pancar alım kampanyasında, bu sezon 53 bin ton ürün karşılığında çiftçiye 18 milyon lira ödeme yapılacak.

Kars Valisi Türker Öksüz, fabrikada düzenlenen pancar alım töreninde yaptığı konuşmada, tarımla sanayinin birleştiği öncü kuruluşlardan olan şeker fabrikalarının, ülkenin tarım ve sanayisinde önemli yerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sanayileşme süreci içinde şeker fabrikalarının önemine değinen Öksüz, şöyle konuştu: "Sanayileşmenin başladığı ilk yıllardan itibaren hizmet veren şeker fabrikaları, ülkemiz ekonomisinde tabiri caizse lokomotif görevi üstlenmişlerdir. 500 civarında çiftçisi, memur, işçi ve kampanya personeli ile birlikte 200'ün üzerinde çalışanı ve yıllık 7 bin ton şeker üretim kapasitesi ile Kars Şeker Fabrikası, istihdam ve üretim açısından ilimiz ve bölgemiz adına önemli katma değer sağlıyor."

"PANCAR EKEN ÇİFTÇİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR"

Öksüz, bu yılki pancar ekimi miktarı ile şeker ve yan ürünlerin üretiminin önceki dönemlerle kıyaslandığında büyük bir artış gösterdiğini belirterek, 2018 yılında 20 köyde 409 çiftçinin 10 bin 200 dekar arazide, 37 bin 542 ton üretim yaptığını hatırlattı.

2019 yılında ise 27 köyde 497 çiftçinin 12 bin 834 dekar arazide, 53 bin ton üretim yaptığına dikkati çeken Öksüz, "Hem pancar eken köy ve çiftçi sayımızda hem de üretim yapılan arazi miktarımızda büyük bir artış var. Şeker pancarı üretiminde tarım müdürlüğümüz ve sektörün birlikte çalışarak şeker pancarını ilimizin başka hangi bölgelerinde ekilebileceği ve üretimin ne şekilde artırılabileceği noktasında güzel bir ekip çalışması yapılırsa, Kars Barajı'nın da devreye girmesiyle bundan sonraki dönemlerde daha fazla, daha verimli üretim yapılabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger de her geçen yıl üretimi artırmayı amaçladıklarına işaret ederek, alınacak 53 bin ton pancar karşılığında çiftçiye 18 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Daha sonra, fabrikaya ilk pancarı getiren 3 çiftçiye hediyelerin verildiği törende kurban kesilerek dua edildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.