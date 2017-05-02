İş dünyasını yakın gelecekte bekleyen 7 durum

Dünyadaki gelişmeler iş dünyasında değişimi şart kılıyor. İşte yakın gelecekte iş dünyasına bakış...

Teknolojik gelişmelerin yanında ülkelerin ekonomik durumları, politik gelişmeler ve dış etkilerden kaynaklanan durumlar iş dünyasında da değişimi şart kılıyor. Yakın gelecekteki fırsatları görmek ve girişimlere yön vermek iş adamlarının başlıca görevleri arasında geliyor.

Hangi sektörlerin öne çıkacağı ve hangi iş dallarında küçülme beklendiği gibi konuların iyi analiz edilmesi ve yerel gelişmelerin yanında global gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. İşte iş dünyasını yakın gelecekte bekleyen bazı durumlar:

TEKNOLOJİ VE SAĞLIK BİR ARADA

Global anlamda ilaç sektörü ile teknolojinin iç içe geçtiği projeler yaygınlaşmaya başlıyor. Biyoteknolojik gelişmelerin daha fazla yatırım aldığı ilaç sektöründe ayrıca dünya devlerinden Google'da yepyeni teknolojilerle ilaç ve sağlık sektörünün geleceğini değiştirmeyi hedefliyor. İlaç şirketleri de bu gelişmelerden olumlu bir şekilde etkileneceğe benziyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GELİŞTİRMELERİ ÖNEMLİ

Gümrük birliği ile AB'nin güncelleştirmeye girmesi, ekonomik anlamda da ithalat ve ihracat prosedürlerini artıracak gibi görünüyor. Gümrük birliği anlaşmasının daha güncel hale getirilmesiyle ülke ticaretinde yıllık büyümenin artırılması ve serbest ticaret anlaşmasıyla daha rahat şekilde iş yapılabilmesi öngörülüyor.

ÜLKE PARALARININ DEĞERİ TİCARETİ ETKİLİYOR

Ekonomi uzmanlarına göre önümüzdeki birkaç yıl Asya neşeli para birimlerinde değer düşüşü ve sterlinde de dalgalanmaların görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Tayvan, hindistan ve Singapur gibi ülkelerin para birimlerinin daha az değerli hale geleceği ve ülke ticaretlerinin de bundan etkileneceği görülüyor.

ASKERİ HARCAMALAR ARTIYOR

Askeri harcamalar güvenlik endişesinin artması ile birlikte yukarılara tırmanıyor. Amerika askeri harcamalar konusunda geçtiğimiz yıl da başı çekerken Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de askeri harcamalarında ciddi artış görülmesi bekleniyor. Rusya ve Suudi Arabistan'da bu ülkeleri takip eden diğer ülkeler arasında.

SU KAYNAKLARI TÜKENİYOR

Dünyada su kaynaklarının geleceği sinyal veriyor. Su kullanımı ve suya erişim haklarında yakın gelecekte güncelleme yapılması şart. Artan dünya nüfusunun su ihtiyacını karşılamak için yapılması gereken yatırımlar olduğuna dikkat çeken uzmanlar bu konuda global anlamda 24 şirketin su yönetiminde öne çıktığını belirtiyor. Türk şirketleri ise bu listede bulunmuyor.

BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP ÜLKELER ÖNE ÇIKIYOR

Yakın gelecekte endüstriyel gelişmeleri ile öne çıkan ülkelerden birinin İran olması bekleniyor. Mynmar, Yemen, Moğolistan ve Laos gibi ülkelerin de altyapı politikaları sayesinde gelecek yıllarda ciddi büyüme kaydetmesi öngörülüyor.

GAYRİMENKUL TRENDLERİ DEĞİŞİME GEBE

Emlak yatırımlarına yön veren gayrimenkul trendlerine göre Avrupa şehirlerinde yakın gelecekte Alman şehirlerinin öne çıkması bekleniyor. Gelişme fırsatları ve yatırım potansiyelleri yönünden trend haline gelen Alman şehirlerinin yanında cazibesini yitiren şehirler arasında ise İstanbul ve Londra geliyor.

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