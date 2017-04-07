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Hala cazip: Perakende sektörü

07.04.2017 - 15:18

Ekonominin en güçlü olduğu alanların başında perakende sektörü geliyor. Bu nedenle girişimler için de perakende sektörü geniş fırsatlar barındırıyor.

Türkiye'nin ekonomide en güçlü olduğu alanlardan birisi de perakende sektörü. Son dönemlerde girişimcilerin de projelerini ilerletmesiyle birlikte bu sektörün gelecekte daha da büyüyeceği ön görülüyor.

Sahip olduğu ciro büyüklüğü ve istihdama sağladığı katkı nedeniyle Türkiye ekonomisinin en canlı sektörü olan perakende, 2014 yılında 608, 2015 yılında 663, 2016 yılında ise 700 milyar TL'lik değere ulaştı. Her ne kadar 2017 yılının durgun geçeceği düşünülse de perakende sektörünün önde gelen isimleri ciro rakamlarının 2018 yılında 880 milyar TL'ye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Türkiye'de perakendecilik alanında en çok organize perakende tercih ediliyor. Daha önceleri büyük perakende mağazaları açarak büyümeyi strateji haline getiren firmalar, son dönemlerde daha küçük mağazalar açarak bir anlamda bölünerek büyümeyi ve çoğalmayı hedefliyor. Bu durumun nedeni ise tüketicilerin artık kendilerine daha yakın yerlerden alışveriş yapmayı tercih etmesi ve mağaza içerisinde zaman kaybetmeden ihtiyaçlarını karşılamayı istemesi.

Sektörde rekabetin artması ve büyük firma sayısının ülke genelinde 100'ü geçmesi, fiyatlara da yansıyor. İndirimlerin neredeyse günlük olarak uygulanması, fiyatların ve marka çeşitliliğinin alım gücüne uygun olarak düzenlenmesi özellikle gıda sektöründe perakendenin gücünü artıyor. Gıda perakendeciliğini giyim sektörü takip ediyor.

Türkiye'deki perakende sektörüne genel olarak bakıldığında yüzde 67'lik kısmın geleneksel, yüzde 33 kısmın ise organize perakende alanında olduğu görülüyor. Bununla birlikte gıda, perakende sektörü toplam satışlarının yüzde 62'sinde söz sahibi. Dünya genelinde de perakende sektörünün 2025 yılına kadar 1.6 milyon kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor.

Perakendeciliğin dinamik bir ekonomik yapıya sahip olması, güncel gelişmelerin sektöre etki etmesine ortam hazırlıyor. Bu durumla ilgili olarak e-ticarette perakende hacmi her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Teknolojik alt yapının gelişmesi, daha geniş kitlelere ulaşma ve tanıtım imkanlarının artmasıyla birlikte sektörde büyümelerin hızlanacağı belirtiliyor.

Perakendenin mağazacılık alanına yönelmesi, insanların artık daha kolay bir şekilde çeşitli ürünlere ulaşması tüketicilerin sektöre daha çok yön verebileceğini gösteriyor. Sektörle ilgili gelecek tahminleri arasında niş pazarın artacağı, lokasyonun ön plana çıktığı, kişiselliğe yönelik hizmetlerin artacağı görüşleri bulunuyor.


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