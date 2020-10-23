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Gümüşhane'de ceviz üretiminde artış

23.10.2020 - 17:09
Gümüşhane'de ceviz üretiminde artış | Sektör Haberleri

Gümüşhane'de geçen yıla oranla ceviz üretimi yaklaşık yüzde 25 artarak 1135 tona ulaştı.

 

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehirde pestil ve kömenin hammaddesi olarak kullanılan cevizin, 2019 yılında 6 bin 850 dekar alanda toplam 905 ton olarak üretiminin gerçekleştiği anımsatıldı.

Bu yıl ise 7 bin 262 dekar alanda toplamda 1135 ton ceviz üretildiği belirtilen açıklamada, geçen yıla göre ceviz üretim alanlarında yüzde 11, ürün miktarında ise yüzde 25 artış olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, şehirde 36 işletmenin yıllık 10 bin ton pestil ve köme ürettiğini, bu üretimlerde cevize yoğun ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ihtiyacın giderilmesi noktasında müdürlük olarak ceviz dikimi gerçekleştirdiklerini aktaran Birşen, şunları kaydetti: "Bu üretim yerelde münferit olarak ev önlerinde, küçük arazilerde dikili ceviz ağaçları ile sağlanmaktadır. Sektörün ihtiyacını karşılamak için son beş yılda 116 bin ceviz fidanını toprakla buluşturarak 7 bin 650 dönüm alanda modern kapama ceviz bahçeleri kurduk. Amacımız hem pestil, köme sektörünün ilimizden ceviz ihtiyacını karşılamak hem de kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir seviyesini yükseltmek, tarımsal hasılamızı artırmak."


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