‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Kuru incir ihracatçısının yüzü gülüyor Kuru incir ihracatçısının yüzü gülüyor

Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor

27.11.2019 - 12:28
Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor | Sektör Haberleri

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, "Yeni sezonda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentimiz var. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak" dedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019-2020 fındık ihraç sezonunda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentileri olduğunu belirterek, "Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." dedi.

Sevinç, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi. İhracat döneminin istedikleri şekilde ve beklentileri doğrultusunda devam ettiğini vurgulayan Sevinç, ürünün bol olmasının ihracatı da teşvik ettiğini aktardı.

Geçen sezonun 270 bin ton fındık ihracatıyla kapandığını ifade eden Sevinç, "Yeni sezonda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentimiz var. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." diye konuştu.

"DÜNYA GENELİNDE SERT KABUKLU YEMİŞLERİN TÜKETİMİNDE HIZLI ARTIŞ VAR"

Sevinç, dünya genelinde sert kabuklu yemişlerin tüketiminde hızlı artış olduğunu kaydederek, bu nedenle yabancı alıcıların Türk fındığına yoğun talebi bulunduğunu söyledi.

Dünyada tüketim trendlerinin değiştiğini belirten Sevinç, "İnsanlar daha rafine lüks yiyeceklere yöneliyor. O nedenle talep noktasında bir problem olmaz. Arzı düzenli, dengeli ve istikrarlı yapabildiğimiz takdirde fındık çok güzel günler görecek." ifadesini kullandı.

Sevinç, Türkiye açısından fındığın stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ne yapıp yapıp üretimi, verimi, kaliteyi artırmayı becerebilmeli. Yüzde 100 net ihracat sağladığımız fındıkta ülkemiz, üreticimiz, sanayicimiz, tüccarımız, halkımız herkes fayda görsün. Fındık stratejik bir üründür. Üretimi de kendisi kadar stratejiktir." diye konuştu.

Fındıkta üretim, verim ve kalite seferberliği başlatılmasını isteyen Sevinç, başta devlet olmak üzere tüm paydaşların bu konuya eğilmesi, halkı bahçeleriyle ilgilenme konusunda teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.844 Değişim: -0,13% Hacim : 8.600 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 105.395 27.11.2019 Yüksek 106.431
Açılış: 105.936
5,7781 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7743 28.11.2019 Yüksek 5,7812
Açılış: 5,7782
6,3652 Değişim: 0,13%
Düşük 6,3454 28.11.2019 Yüksek 6,3717
Açılış: 6,3567
270,25 Değişim: -0,02%
Düşük 269,99 28.11.2019 Yüksek 270,38
Açılış: 270,31
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.