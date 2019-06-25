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Fındık ihracatçılarından rekor bekleniyor

25.06.2019 - 14:49
Fındık ihracatçılarından rekor bekleniyor | Sektör Haberleri

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, bu yıl eğer bir sıkıntı yaşanmazsa iyi ürün olacağının göründüğünü belirterek, "Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekoru oluşacağına inanıyorum" dedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2018'de başlayan 2018-2019 ihracat sezonuna 275 bin ton dış satım hedefiyle girdiklerini, geride kalan yaklaşık 10 aylık dönemde oluşan tablonun bu hedefin yakalanacağını gösterdiğini söyledi.

Bu dönem elde edilecek gelirin 1 milyar 500 milyon doların üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Sevinç, "Üretim açısından çok iyi bir sezon olmamasına rağmen sektörün dinamizmi sayesinde zorluklar aşıldı. Yine de iyi bir miktar ve döviz geliri oluştu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Sevinç, 2019-2020 ihracat dönemini "altın sezon" olarak gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Herkesin gördüğü gibi 2019 rekoltesi gayet iyi ama rakamsal yönden bir şey söyleyemiyorum. Temmuz sonu gelip de gerçek bir sayım yapmadan konuşmamız doğru olmaz. Daha bir ay zaman var ama bu eğer gerçekleşirse Türkiye, üretimdeki tekelini kullanarak elindeki fındığın tamamına yakın bir bölümünü satabilecektir diye ümit ediyoruz. En azından tonaj bazında rekoru gerçekleştiririz. 300 bin tonun üzerine çıkılacağını umut ediyorum."

Bir sıkıntı olmaması halinde bu yıl ürünün iyi olacağını dile getiren Sevinç, "Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekorunun oluşacağına inanıyorum." dedi. 


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