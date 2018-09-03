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Fındık 1,78 milyar dolar kazandırdı

03.09.2018 - 13:26
Fındık 1,78 milyar dolar kazandırdı

Türkiye, 31 Ağustos'ta sona eren 2017-2018 sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç ederek 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 fındık ihracat sezonunun 31 Ağustos'ta tamamlandığını belirtti. 

Sezonun, tahminleri doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artış ile umut vericidir." ifadesini kullandı. 

Sevinç, 2017-2018 fındık ihracat sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağlandığına işaret ederek, "Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır çünkü hiçbir ithal girdi gerektirmeyen bir ihracat kalemi olup tamamen net döviz sağlamaktadır. Tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki istihdamın da çok büyük bir bölümü için vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu. 

Sevinç, yeni ihracat sezonunun önce Türkiye, başta üretici olmak üzere ihracatçılar ve diğer paydaşlar için hayırlı olmasını diledi. Yeni ihracat sezonunun yine tartışmalar ve belirsizliklerle başladığını savunan Sevinç, şöyle devam etti: 

"Öncelikle rekolte konusundaki farklı rakamlar için geçmiş 10 yıla ait tüm kurumlarca yapılan tahminlere ve gerçekleşme sonuçlarına göz atmak yeterli olacaktır. Fındık fiyatının serbest piyasada oluşması popülizm dışı reel ekonominin gereğidir. Esasen yaşanan kaos bu düzenin bozulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, dış saldırıların bir sonucu olan ve bertaraf edileceğine yürekten inandığımız mevcut ekonomik ve finansal şartların, Türk fındığının dış satımını gerçekleştiren ihracatçı kesim yanında üretici dahil tüm diğer paydaşları da fevkalade olumsuz etkilediği yine bir başka gerçektir." 

Sevinç, sadece fiyat ve kısır rekolte tartışmalarıyla vakit geçirilirken doğuda, batıda bütün fındık bahçelerini artık felaket ölçüsünde tehdit eden ve milli ürünü neredeyse yok etme potansiyelindeki tarımsal zararlı ve hastalıklarla mücadelenin kimsenin aklına gelmediğini öne sürerek, İhracatçı Birlikleri olarak bu konuda uyarı amaçlı pek çok çalışma yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. 

Bu sorumluluğun sadece ihracatçıya ait olmadığını, esas sorumlularla birlikte adeta bir milli seferberlik gerektirdiğini ifade eden Sevinç, şunları kaydetti: 

"Geç kalınması durumunda Türk fındığının dünya üretimindeki geleneksel tekelinin kırılması ile sonuçlanacak büyük bir felaket yaşanabilecektir. Bu sonucun asıl mağduru ise başta üreticilerimiz olmak üzere milli ekonomimiz olacaktır. Özetle sezon artık başlamış ve tüm paydaşlarımız yanında dış piyasalar da belirsizliklerin sonuçlanıp, ticaret ve ihracatın hızlanması beklentisi içindedir." 


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