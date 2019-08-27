‹ Önceki Haber G7 Zirvesi sona erdi G7 Zirvesi sona erdi Sonraki Haber › Trump Japonya'ya yeni gümrük vergisi getirmeyi planlamıyor Trump Japonya'ya yeni gümrük vergisi getirmeyi planlamıyor

ÇAYKUR temmuz ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı

27.08.2019 - 08:22
ÇAYKUR temmuz ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı | Sektör Haberleri

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, temmuz ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında üreticilerden aldıkları 227 bin ton yaş çayın karşılığı olan 658 milyon liranın ödemelerine bugün başlandığı belirtildi. Ödemelerin 4 gün içerisinde tamamlanacağı aktarılan açıklamada, üreticilerin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemelerin, bir sonraki gün çekilebildiği kaydedildi. 


‹ Önceki Haber G7 Zirvesi sona erdi G7 Zirvesi sona erdi Sonraki Haber › Trump Japonya'ya yeni gümrük vergisi getirmeyi planlamıyor Trump Japonya'ya yeni gümrük vergisi getirmeyi planlamıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.313 Değişim: -0,81% Hacim : 4.535 Mio.TL Son veri saati : 15:47
Düşük 95.918 27.08.2019 Yüksek 97.351
Açılış: 97.351
5,8251 Değişim: 0,01%
Düşük 5,8112 27.08.2019 Yüksek 5,8588
Açılış: 5,8248
6,4732 Değişim: 0,12%
Düşük 6,4580 27.08.2019 Yüksek 6,5083
Açılış: 6,4657
286,64 Değişim: 0,21%
Düşük 285,80 27.08.2019 Yüksek 288,89
Açılış: 286,02
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.