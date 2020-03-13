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ÇAYKUR 2020 yaş çay sezonuna hazırlanıyor

13.03.2020 - 12:23
ÇAYKUR 2020 yaş çay sezonuna hazırlanıyor | Sektör Haberleri

Rize'de 2019 yaş çay sezonunu rekor alımlarla kapatan ÇAYKUR'un 2020 yılı yaş çay sezonu hazırlıkları başladı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Çayın kalitesini artırmak için öncelikle bahçeden yani üreticilerden başladığını ifade eden Alim, şunları kaydetti: "Kademe kademe kalitenin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Verim ve kalitenin 2020 yılında daha yukarı çekilmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak hem masada hem de alanda devam ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte fabrikalarımızı ziyaret edip yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz. İnşallah ÇAYKUR olarak yeni sezona eksiksiz olarak hazır bir şekilde başlayacağız bunun gayretindeyiz."


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