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Çay ihracatı kazandırıyor

20.11.2019 - 16:09
Çay ihracatı kazandırıyor | Sektör Haberleri

Doğu Karadenizli firmalar tarafından, bu yılın ocak-ekim döneminde 7 milyon 339 bin 773 dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye genelinden ocak-ekim döneminde 11 milyon 531 bin 785 dolarlık çay ihracatı yapıldığını söyledi.

Doğu Karadenizli firmalar tarafından yapılan çay ihracatının ise 7 milyon 339 bin 773 dolara ulaştığını belirten Turgut, Doğu Karadeniz ekonomisinde çayın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk çayının artık daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Turgut, özellikle ÇAYKUR'un yaptığı tanıtım çalışmalarının ihracata önemli katkı sağladığını kaydetti.

Turgut, çay ihracatında ülke çeşitliliğinin de arttığını belirterek, bölgeden Belçika, Gürcistan ve Almanya başta olmak üzere 31 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Çay ihracatının daha da gelişmesi için katma değerli üretime önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Turgut, yeni çay türlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.


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